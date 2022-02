Amici, colpo di scena: è incontenibile, spacca tutti gli attrezzi dell’aula | VIDEO

Amici, clamoroso colpo di scena: è incontenibile, spacca tutti gli attrezzi dell’aula. Ecco che cosa è accaduto nell’accademia più amata d’Italia.

Succede qualcosa di inaspettato nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Una scena incredibile sconvolge i telespettatori. Ecco che cosa è accaduto nel famoso talent.

Colpo di scena ad Amici

Amici di Maria De Filippi è il talent che da oltre vent’anni sforna talenti. La moglie di Maurizio Costanzo, insieme ad un team di esperti di canto e in ballo, aiuta i giovani a farsi conoscere dal pubblico e a realizzare i loro sogni.

La regina di Mediaset non sbaglia mai un colpo e il successo che riscuotono le sue trasmissioni ne sono una conferma. Anche l’edizione 2021-2022 del talent Amici di Maria De Filippi si è rivelata la scelta vincente per Mediaset.

Tra qualche settimana avrà inizio l’attesissimo serale e solo alcuni degli allievi attualmente presenti nella scuola potranno accedere al prime time. I giovani sono adrenalinici ma allo stesso tempo preoccupati.

La tensione comincia a farsi sentire. Nelle scorse ore, il daytime ha mostrato qualcosa che ha lasciato tutti senza parole: un’allieva ha scioccato tutti. Ecco che cosa è successo.

Allieva del talent spacca tutti gli attrezzi dell’aula

Ormai siamo al giro di boa. Gli insegnanti, grazie alle classifiche che vengono stilate ogni settimana, dovranno decidere chi tra gli allievi attualmente seduti tra i banchi della famosa accademia mariana, potrà accedere alla fase finale ed esibirsi così in prima serata su Canale 5.

I giovani cantanti e ballerini si stanno sfidando a colpi di inediti e stacchetti per ambire alla famosa maglia dorata che rappresenta il passepartout per la sfida finale. Tra gli alunni che concorrono per il serale c’è anche Alice Del Frate.

Proprio la giovane ballerina è stata protagonista di un episodio che ha sconvolto tutti. Sempre timida, silenziosa e molto insicura di sé, Alice è stata chiamata dalla sua insegnante Veronica per scambiare due chiacchierare.

La Peparini ha chiesto alla giovane la ragione delle sue insicurezze e la ballerina, quasi come un fiume in piena, ha raccontato finalmente una verità che ha sconvolto tutti. Alice proviene dal mondo della ginnastica.

La giovane ha affermato che, per via della competizione che si vive nel mondo della ginnastica ritmica e per l’ideale di perfezione che le ginnaste tentano di raggiungere, è caduta nel baratro dei disturbi alimentari, più precisamente dell’anoressia a causa della quale è stata ricoverata in ospedale per 4 mesi.

Ma non è tutto. La giovane ha anche dichiarato che, quando non si sentiva considerata dalle insegnanti e messa in secondo piano rispetto alle altre allieve, si lasciava andare a degli attacchi di rabbia e in un’occasione particolare si è sfogata spaccando tutti gli attrezzi dell’aula.

La professoressa ha confortato la giovane ballerina dichiarando che è molto preparata e che il suo potenziale è tale da poter davvero sfondare nel mondo della danza con grande successo.