Soleil perde il controllo con Barù: Jessica furiosa, li becca così | VIDEO

GF Vip, Soleil perde il controllo con Barù: Jessica Selassié è furiosa. Li ha beccati così. Un video li incastra.

Soleil e Barù come non li avete mai visti. Jessica li becca proprio così e perde le staffe. Le telecamere hanno ripreso tutto.

Soleil e Barù senza freni

Soleil e Barù perdono il controllo e lasciano tutti senza parole. I due gieffini sono sempre andati particolarmente d’accordo e nelle scorse ore hanno sorpreso non soltanto il pubblico a casa ma anche i coinquilini, lasciandosi andare a dei momenti molto hot.

Jessica li ha colti in flagrante e la sua reazione ha sbalordito tutti. Come sappiamo la principessa Selassié ha più volte ammesso di provare attrazione per il nipote di Costantino della Gherardesca ma lui, a quanto pare, non sembra essere interessato ad iniziare una storia d’amore nel bunker di Cinecittà.

Tuttavia, mentre con Jessica sembra mantenere le distanze, con Soleil si è lasciato completamente andare. Avete visto che cosa hanno combinato i due? Le telecamere hanno ripreso tutto e il video che incastra i gieffini è diventato virale.

Un video incastra i due gieffini

Alex Belli è (ri)entrato nella casa solo da qualche giorno ma Soleil sembra intenzionata a proseguire, determinata, la sua corsa verso la finale senza di lui e cerca il più possibile di non intromettersi tra l’ex attore di Centovetrine e la modella venezuelana, Delia Duran.

Mentre Belli e la compagna si prendono il loro spazio per chiarirsi e parlare, la Sorge si è avvicinata molto a Barù Gaetani. I due, nelle scorse ore, sono stati colti in flagrante da Jessica.

Avete visto che cosa hanno combinato? Un video ha ripreso tutto. Mentre Jessica si trovava in confessionale con Antonio Medugno, Soleil e Barù si sono concessi un balletto provocante con tanto di presa.

Il nipote di Costantino della Gherardesca si è avvicinato all’influencer italo-americana sollevandola per le natiche e portando il suo lato B verso la sua testa come se volesse baciarle la pancia scoperta.

Proprio in quel momento, dal confessionale, esce Jessica che assiste alla scena irritata e sconvolta. Le espressioni facciali della Selassié mettono in difficoltà Soleil che pronuncia questa frase: “non è come sembra”.

Il video è diventato virale sui social e molti hanno accusato Soleil affermando che è una ragazza senza morale sapendo che queste cose provocano gelosia in Jessica. Altri, invece, ritengono che la principessa non se la sia presa più di tanto perché ha capito che tra Barù e Soleil c’è solo una bella amicizia.