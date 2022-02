La regina Elisabetta preoccupa tutti. La sovrana d’Inghilterra non riesce più a muoversi. I sudditi temono il peggio. Vediamo cosa sta accadendo.

Preoccupano le condizioni di salute di Queen Elizabeth. La monarchia inglese è spaventata, si teme il peggio. La regina non sta bene.

La regina Elisabetta preoccupa l’Inghilterra

Non sono giorni semplici, questi, per la regina Elisabetta. La sovrana di Inghilterra sta affrontando alcuni problemi di salute che preoccupano i sudditi non soltanto inglesi ma di tutto il mondo.

Dopo la comunicazione della positività al covid-19 di Carlo e della sua consorte Camilla, si è temuto il peggio anche per la monarca. Molti hanno pensato che la regina avesse contratto anche lei la terribile malattia ma, a quanto pare, più forte più che mai, è riuscita a battere persino il virus che sta piegando il mondo.

Tuttavia, anche se non ha contratto il covid-19, la regina Elisabetta, in una delle sue ultime apparizioni pubbliche, non è apparsa in perfetta forma fisica. Da palazzo reale arrivano delle notizie preoccupanti sulla sua salute: Elisabetta non sta bene e ha difficoltà a muoversi.

Che cosa le sta succedendo? I sudditi inglesi chiedono spiegazioni e intanto scoppia la polemica sulla mancanza di trasparenza e assenza di comunicazione da Buckingham Palace.

La regina di Inghilterra è malata

Il 2022 rappresenta un anno importante per la regina Elisabetta che festeggia i suoi 70 anni di regno. A giugno si terrà il Giubileo di platino e la sovrana si aspetta di festeggiare il lieto evento con tutti i sudditi ma soprattutto con i membri della Royal Family. Attesissimi anche Harry e Meghan che per il momento non hanno confermato ancora la loro presenza.

In questi giorni, la sovrana ha preoccupato tutti per via di alcuni problemi di salute. Carlo e Camilla sono risultati positivi al covid-19 ed entrambi hanno avuto contatti diretti con la regina.

Queen Elizabeth, a quanto pare, però sta bene e non è risultata positiva al covid. Tuttavia, a preoccupare i sudditi sono altri problemi di salute che hanno colpito la sovrana. Il 16 febbraio la regina ha tenuto un incontro ufficiale con il segretario alla difesa e proprio in questa occasione particolare si è lamentata di dolori atroci alle gambe che non le consentono di camminare bene: “non riesco più a muovermi” avrebbe confessato.

Sempre elegante, Elisabetta ha accolto i suoi ospiti con un abito verde e rosa ma un dettaglio non è passato inosservato: la regina ha indossato delle scarpe basse e comode e si è sorretta per tutta la durata della visita ufficiale ad un bastone da passeggio, segno che camminare è diventato per lei ormai difficile.

Probabilmente la rigidità delle sue articolazioni è dovuta alla vecchiaia e non ad altre patologie più serie. I sudditi sono comunque in ansia e pretendono che il Palazzo Reale informi tutti sulle condizioni di salute della monarca.