Nicola Vivarelli, che fine ha fatto Sirius di UeD? Dopo Gemma sta con una super vip

Conquistò Gemma durante il lockdown con uno pseudonimo ed una serie di messaggi sdolcinati: Nicola Vivarelli ora frequenta una vip. Vediamo chi è.

L’ex cavaliere di UeD, Nicola Vivarelli è pronto a tornare in tv poiché si è candidato all’Isola dei Famosi dopo aver rifiutato (a sua detta) il Gf Vip.

Nicola Vivarelli sente ancora Gemma

Non si finisce di parlare di Nicola Vivarelli, il giovanissimo ragazzo che, durante il lockdown, conquistò Gemma Galgani a suon di messaggi romantici e regalini. Un fuoco destinato a bruciarsi non appena i due iniziarono a frequentarsi sul serio. L’attrazione per il giovane venne meno. Gemma, però, non l’ha mai dimenticato. Tanto che, i due, hanno continuato a sentirsi. Per lo meno per le festività e le ricorrenze.

Quella di Nicola era un amore platonico. Per Gemma, infatti, nutriva un amore intellettuale, privato della sfera passionale ma, a sua detta, non un amore di serie B.

Il ragazzo, dopo Gemma, continuò ad essere cavaliere fisso del parterre del programma, per fare altre conoscenze. La sua permanenza è durata circa due anni. Poi, però, è tornato a fare il suo lavoro: il membro di equipaggio sulle navi da crociera. Sembra, però, che questa occupazione sia destinata a concludersi presto. Sì perché Nicola Vivarelli potrebbe essere uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi al quale il giovane si è candidato.

Durante gli ultimi mesi, il ragazzo ha raggiunto anche un traguardo importante dal punto di vista dello studio, conseguendo il titolo di Primo Ufficiale della Marina.

Chi sta frequentando al momento

Nicola Vivarelli, che su Instagram ha mantenuto lo pseudonimo con cui si è fatto conoscere da Gemma a Uomini e Donne, ha deciso di monetizzare anche in un altro modo. Il giovane, infatti, è di recente approdato sul canale Only Fans: un social dove le persone devono pagare per sbloccare determinati contenuti degli iscritti. Un modo per evitare che il suo fisico curato ed il suo bell’aspetto vengano, in qualche modo, sprecate.

Nel frattempo, si vocifera che Nicola stia frequentando stabilmente una donna. Quest’ultima sarebbe avvolta dal mistero. Ai microfoni di Trends&Celebrities, in onda su Rtl102.5, ha rivelato di accompagnarsi spesso ad una donna famosa che è stata ospitata in trasmissione.

Di lei, ha voluto rivelare soltanto che è biondissima. Il motivo? Non può assolutamente rivelare il suo nome poiché si tratta di una vip famosissima.