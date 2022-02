La famosissima conduttrice Maria De Filippi accusata di aver interferito nelle conoscenza di una coppia all’interno del suo programma televisivo UeD. Tutta la verità su quanto accaduto.

Mai nella storia del rinomato programma abbiamo assistito ad uno scenario del genere. Per la prima volta infatti la stessa conduttrice è stata accusata di aver letteralmente bloccato una conoscenza all’interno dello studio. A quanto pare tutto sarebbe avvenuto dietro le telecamere. Sono davvero forti le accuse che ricadono su di lei, se queste dovessero rivelarsi veritiere la conduttrice si ritroverebbe in guai seri. Come ben saprete il programma si basa principalmente sulla fiducia reciproca. Solitamente infatti, alcune persone si approfittano della situazione e si presentano nello studio come se fossero realmente intenzionati a trovare la propria anima gemella.

Questa però è la prima volta che le dinamiche si capovolgono, che non sono più i tronisti ed i corteggiatori ad approfittarsi del programma solo ed esclusivamente per visibilità. Nella scorsa puntata infatti è scoppiato letteralmente un putiferio. Come ben saprete l’attuale tronista Matteo, purtroppo, è rimasto senza alcuna corteggiatrici. Tutto questo ha scosso notevolmente il pubblico da casa poiché non si sarebbe mai aspettato di assistere ad un episodio del genere.

Maria De Filippi, gravi accuse ricadono su di lei a UeD. Tutta la verità a riguardo

Come vi abbiamo già detto, tutto è accaduto nella scorsa puntata. Il tronista Matteo ha cercato in tutti i modi di spiegare la situazione a tutti i presenti ed ovviamente a tutti coloro che seguono il programma da casa. Lui viene considerato un ragazzo di buon cuore, in molti infatti hanno speso alcune parole per confortarlo per la situazione creatasi.

Inizialmente però Matteo non era al corrente delle varie dinamiche ed a confessargli tutto è stata proprio la conduttrice stessa. Prima ancora che lui potesse parlare infatti ha la conduttrice ha iniziato a trattare l’argomento informandolo lei stessa delle accuse a suo carico.

“Lei ha scelto di non venire più, a parte che ha scritto a tua sorella. Tua sorella ha poi girato alla redazione tutto e i motivi per cui, nel messaggio che lei ha mandato a tua sorella che poi ha girato a noi. Nella sua convinzione sono io che blocco questo grande amore perché non ti faccio andare dietro le quinte. Se ti ho bloccato nel tuo amore a me dispiace , io ho cercato solo di farti ragionare. Ti assicuro che a me se tu scegli Denise o Giovanna.. basta che piace a te.”

Maria accusata di aver bloccato la conoscenza di Matteo 😱 pic.twitter.com/zK9laZxM5S — Gossip2022 (@Gossip20221) February 17, 2022

Queste sono le parole della conduttrice con le quali avvisa il ragazzo. Ad accusare la donna è proprio Denise, ex corteggiatrice di Matteo. Il tronista, anche se molto provato, non ha affatto incolpato la conduttrice ed anzi, ha chiesto scusa per questa imbarazzante situazione.