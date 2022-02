I Savoia tremano, dopo anni spuntano fuori i veri eredi: “Questa non è casa loro”

Caos in casa Savoia, dopo anni spuntano fuori veri i eredi: la ex famiglia reale costretta a correre ai ripari. Situazione davvero assurda.

La tensione arriva a Palazzo Savoia. Dopo anni spunta la verità: la casa in cui l’ex famiglia reale ha abitato per anni potrebbe presto cambiare proprietario: spuntano fuori i veri eredi.

Da qualche mese la famiglia Savoia è al centro delle attenzioni. Non sono settimane semplici, queste, per i membri di una delle più vecchie dinastie reali italiane.

Solo qualche settimana fa è uscita fuori la notizia che alcuni dei componenti della famiglia Savoia hanno intentato causa contro lo stato Italiano per la restituzione di alcuni gioielli che sono da sempre appartenuti a questo storico casato.

Vittorio Emanuele, insieme alle sue sorelle, ha sguinzagliato i migliori legali per ottenere spille, diademi, bracciali e collane che valgono oltre 10 milioni di euro. Dal 1946 i monili sono custoditi in una cassaforte nella sede della banca d’Italia a Roma.

I problemi per loro non sono però finiti. Una questione piuttosto delicata li ha destabilizzati: sono venuti fuori nuovi eredi che hanno rivendicato la proprietà del Palazzo Reale.

Sono intervenuti i poliziotti che hanno cercato di convincere l’australiano a lasciare il palazzo. L’uomo ha opposto resistenza ed è stato portato via di forza per ulteriori perizie. Il Palazzo Reale si trova attualmente nelle mani del comune di Milano e spesso ospita quadri e opere d’arte dando spazio all’estero e alla genialità di artisti emergenti.

Dagli inizi del Novecento, i Savoia hanno sfruttato il Palazzo solo per esposizioni d’arte e nel 1919 lo hanno ceduto al comune che da allora lo ha utilizzato come luogo di esposizione per mostre d’arte importanti come anche quella di Pablo Picasso.