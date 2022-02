GF Vip, clamoroso: Alex e Delia devono riconsegnare subito tutti i soldi indietro

Grande Fratello Vip 6, clamoroso: Alex Belli e Delia Duran costretti a riconsegnare tutti i soldi indietro e subito. Ecco che cosa sta succedendo. Davvero assurdo.

Alex e Delia nell’occhio del ciclone. I due devono immediatamente riconsegnare tutti i soldi. Che cosa sta accadendo? La situazione è davvero surreale.

Alex e Delia sono nei guai

Tra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 6 ci sono senza alcun ombra di dubbio Alex Belli e Delia Duran. I due coniugi hanno fatto e continuano ancora a far tanto discutere.

Grazie ai teatrini che mettono in piedi, riescono a tenere incollati ogni settimana milioni di telespettatori italiani davanti alla televisione. Alex è stato squalificato dal gioco a dicembre per aver violato le misure di sicurezza.

Dopo la sua espulsione è entrata in casa la sua compagna che, tra l’altro, è la prima finalista del GF. Alfonso Signorini, per rendere ancora più intrigante la questione del triangolo amoroso messo in piedi anche da Soleil Sorge, ha deciso di far rientrare Belli per qualche settimana nel bunker di Cinecittà. Sta succedendo di tutto. Intanto arriva una notizia che sconvolge: la coppia costretta a restituire indietro tutti i soldi.

I due gieffini costretti a restituire i soldi

I due gieffini sono davvero nei guai. Alex e Delia costretti a restituire indietro e immediatamente, tutti i soldi. Che cosa sta succedendo? Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha mostrato un filmato che ha davvero dell’incredibile.

Nel video in questione si vede un gioielliere che ha regalato a Delia e Alex le fedi del matrimonio. Fatte in oro puro, con incisione dei loro nomi e anche un disegno particolare, l’infinito, i due anellini costano davvero tantissimo.

Come sappiamo, in realtà, il matrimonio di Alex e Delia non è reale, non ha alcun valore legale in Italia e pertanto si è trattato semplicemente di una finzione. Il gioielliere chiede dunque la restituzione delle fedi (o il corrispettivo monetario), non solo per il loro valore economico ma perché i due protagonisti del GF hanno calpestato il significato dell’unione che questi anelli rappresentano.

Il gioielliere fa inoltre una proposta curiosa: regalare gli anellini di Alex e Delia a persone bisognose che non possono permettersi una spesa economica così esosa. La situazione è davvero surreale.

La coppia, che si trova attualmente a convivere nel bunker di Cinecittà, sarà informata di questa storia? Alfonso Signorini sicuramente coglierà la palla al balzo per parlare anche al Grande Fratello Vip di questa situazione davvero imbarazzante.