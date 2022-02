GF Vip, Alex e Delia lo ammettono: “È tutta una recita” | Il VIDEO li incastra

GF Vip, Alex e Delia lo ammettono: è tutta una recita. Un video li incastra. Vediamo che cosa è accaduto nella casa più spiata d’Italia.

Non smettono di sorprendere Alex e Delia. I due gieffini sono stati smascherati. Un video svela il loro piano studiato a tavolino.

Alex e Delia sono stati smascherati

Tra i protagonisti indiscussi della sesta edizione del Grande Fratello Vip vi sono sicuramente Alex Belli e Delia Duran. Il triangolo amoroso messo in piedi dall’ex attore di Centovetrine con la moglie e l’influencer italo-americana, Soleil Sorge ha tenuto incollati al televisore milioni di telespettatori italiani per oltre tre mesi.

Nel corso dell’ultima diretta, con grande sorpresa dei coinquilini, Belli è rientrato in casa e al momento si ritrova a convivere con la moglie e l’amante. Nonostante Delia sia la prima finalista del GF votata direttamente dal pubblico, in molti continuano a credere che quanto abbiamo visto tra Alex e Delia sia solo un teatrino, una recita organizzata a tavolino. Un video conferma queste sensazioni.

Il video che incastra i due gieffini lascia il pubblico di stucco

Nella puntata n. 41 del Grande Fratello Vip, Alex Belli è rientrato nel bunker di Cinecittà non come concorrente ma come ospite. Il fotografo rimarrà nella casa per qualche giorno o forse per qualche settimana, ancora non si sa, per cercare di chiarire il rapporto con sua moglie e Soleil.

Nelle scorse ore, dopo un confronto con Delia, è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti di stucco. I social sono esplosi, tutti hanno pensato che Alex e Delia da mesi non stiano facendo altro che recitare, un video li incastra. Ma procediamo con ordine.

Il giorno dopo il suo ingresso nel bunker di Cinecittà, Alex si è recato nella stanza blu per confrontarsi con la moglie. Il loro chiarimento è parso però come una farsa, una recita organizzata e studiata a tavolino.

L’attore di Centovetrine, proprio come se stesse recitando, ha chiesto scusa alla modella venezuelana professando il suo amore. Lei, come se nulla fosse successo in tutti questi mesi, si è gettata tra le sue braccia e i due si sono stretti in un grande abbraccio.

Delia ha bisbigliato poi delle frasi incomprensibili all’orecchio di lui e i due sono tornati a ridere e a giocare come se tradimenti, menzogne e dolori non fossero mai esistiti.

Il pubblico è senza parole e crede che in realtà tutto quello che abbiamo visto sia stato nient’altro che una recita che ha fatto arricchire di soldi e notorietà i due gieffini. I due avrebbero potuto fare pace a casa loro, invece hanno scelto la tv. Finalmente è tutto chiaro: tutte menzogne.