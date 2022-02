La famosissima Gemma Galgani negli anni è completamente cambiata, quanto ha speso dal chirurgo per ottenere il risultato tanto sperato? Somma incredibilmente alta.

Come ben saprete la donna in questi ultimi anni ha iniziato un percorso del tutto inaspettato, attualmente infatti è impegnata all’interno del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Il datig show, grazie al quale ha ottenuto un successo davvero inimmaginabile, le offre innumerevoli possibilità. Lei negli anni ha acquisito un’importanza incredibile, gli stessi autori del programma quindi hanno fatto sì che la donna occupasse un ruolo importante. Il tutto è stato reso possibile in parte dalle dinamiche trattate in studio, inizialmente infatti la donna si è presentata semplicemente con lo scopo di trovare finalmente l’amore della sua vita. Con il passare del tempo però, ha iniziato a collezionare delusioni.

Sono numerosi i pretendenti che hanno tentato di aggiudicarsi il suo cuore, ogni volta però la donna ha ricevuto delle spiacevoli sorprese. Come se questo non bastasse però, all’interno dello studio di Uomini e Donne, si sono creati dei dissapori con la famosa opinionista Tina Cipollari. Questi ultimi si sono poi tramutati in veri scontri. le due infatti non nutrono una particolare simpatia l’una nei confronti dell’altra. Sono numerosi gli episodi a cui abbiamo assistito, le due infatti creano innumerevoli dinamiche, anche se non sempre molto pacate.

Gemma Galgani, quanto ha speso per la chirurgo? Non ci crederete mai

Essendo ormai un personaggio fisso all’interno del cast del programma ed avendo iniziato il suo percorso ormai da diversi anni, abbiamo potuto costatare un intero cambiamento nel suo aspetto estetico. Inizialmente infatti la donna si presentava in modo completamente diverso. La famosa dama ha deciso con il passare del tempo a ricorrere alla magia del chirurgo, affidandosi quindi interamente nelle sue mani.

Sono numerosi i ritocchi a cui la donna ha deciso di sottoporsi negli anni, due in particolari sono incredibilmente evidenti. Ebbene, questi sono proprio una mastoplastica al seno ed un intervento nel cavo orale. Successivamente, alcune voci di corridoio la vedevano come protagonista anche in una presunta rinoplastica. Quest’ultima però è stata smentita dalla diretta interessata, la quale ha affermato che non cambierebbe mai il suo volto poiché lo caratterizza.

Per quanto riguarda la mastoplastica invece è impossibile negare, pare inoltre che la donna si sia sottoposta all’intervento direttamente dal dottore Marco Gasparotti. Per rifarsi il seno quindi pare che abbia speso all’incirca 7 mila euro. Riguardo l’intervento estetico nel cavo orale invece, dal momento che la donna pare che abbia optato per una ricostruzione completa di entrambe le arcate dentarie, il prezzo si aggira intorno ai 25 mila euro. Ovviamente, la dama con il passare del tempo ha optato perfino a numerosi lifting. Questo tipo di intervento generalmente costa all’incirca 6 mila euro in totale.

Vi sono alcune voci di corridoio che vedono la dama come protagonista indiscussa di argomentazioni incresciose. Si vocifera infatti che a pagare tutti questi interventi sia stata proprio la conduttrice del programma, ovvero Maria De Filippi poiché la dama è ormai un personaggio fisso che permette al daing show di ottenere incredibili ascolti. Questo chiacchiericcio però è basato solo su semplici supposizioni, bisogna tener conto infatti che la dama ormai ha un guadagno esorbitante nel programma.