Belen, nessun ritorno con l’ex: ha perso la testa per questa persona | La conosciamo tutti

La famosissima showgirl Belen Rodriguez ammette di aver perso completamente la testa per una donna. La sua rivelazione sconvolge tutti, nessun ritorno con l’ex, vuole solo lei.

In questi ultimi tempi la famosissima conduttrice si ritrova sempre in discussioni differenti, negli ultimi mesi infatti il suo nome si trovava sulla bocca di tutti per via dell’allontanamento dal suo ex Antonino. Nonostante i dissapori la donna ha ammesso di aver vissuto degli attimi indimenticabili con lui, dal resto è comunque il padre di sua figlia. Proprio per questo motivo infatti i due rimarranno sicuramente in ottimi rapporti così da non influenzare negativamente sulla crescita della piccola Luna Marì. Dopo l’allontanamento da Antonino, la donna è stata avvistata più volte in compagnia del ballerino Stefano De Martino, nonché padre del suo primogenito Santiago.

Sono molti anni che la coppia prestava molta attenzione a non dare nell’occhio poiché tra i due non vi era un rapporto particolarmente amichevole. Proprio per questo motivo infatti evitavano ogni tipo di avvicinamento che avrebbe potuto far sospettare sul loro status relazionale. A quanto pare però questo ormai non è affatto un problema, i due infatti sono statti pizzicati insieme svariate volte ed entrambi hanno preferito mantenere riservata la natura della loro relazione.

Belen Rodriguez nessun ex con lei, occhi solo per una donna famosissima

Anche se ogni minimo dettaglio riconduceva la donna fra le braccia possenti del fantastico ballerino, a quanto pare vi è qualche dettaglio che sfugge. Nonostante i due abbiano ammesso svariate volte di tentare in tutti i modi di fare il possibile per il figlio, mantenendo così un rapporto abbastanza discreto, qualcosa non torna. Tutti infatti si sarebbero aspettati un loro ritorno di fiamma sotto forma di frequentazione seria e stabile, a quanto pare però non è del tutto così. Pare che la donna attualmente non abbia alcun interesse nei suoi confronti poiché tutte le sue energie sono posizionate verso ben altro.

Inoltre, nelle ultime ore, la donna ha rilasciato un’intervista che potrebbe far letteralmente ribaltare la situazione creatasi. In quest’ultima infatti la showgirl si espone incredibilmente raccontandosi come se fosse un libro aperto. Le è stata posta una domanda ben precisa, mentre si trattavano argomenti come l’omosessualità, e lei ha risposto prontamente senza peli sulla lingua.

“A me piacciono gli uomini ma penso che ogni donna, almeno una volta, abbia avuto una fantasia. Poi c’è chi ha provato e chi no. Chi mi piacerebbe? Beh, Angelina Jolie, perdo la testa per ogni cosa che fa. Poi ho una fortissima simpatia per Jennifer Lopez.”

Queste sono le parole della donna, la quale ha semplicemente risposto senza peli sulla lingua. Al giorno d’oggi l’intera popolazione sta cambiando, evolvendosi verso il futuro, come potremmo però farlo se vi sono ancora persone contro la libertà sentimentale?