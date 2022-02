“Alberto è il papà di mia figlia”: Scandalo a Monaco, Charlene non lo perdonerà mai

Lo scandalo travolge il Principato di Monaco: spunta una nuova figlia illegittima di Alberto II. Charlene questa volta non lo perdonerà più. Vediamo che cosa sta accadendo nella vita dei Grimaldi.

Charlene di Monaco, arriva per lei una ulteriore batosta e a dargliela è proprio il suo consorte: spunta un’altra figlia illegittima di Alberto II. La principessa è nel dolore più profondo.

Charlene di Monaco è distrutta

Il 2021 non è stato un anno positivo per Charlene di Monaco che per via di una brutta infezione è stata costretta a sottoporsi a ben 3 interventi chirurgici. La sovrana, per oltre 8 mesi, è stata ricoverata in Sudafrica.

Agli inizi di novembre ha fatto una breve apparizione a Monaco per rivedere i suoi figli e il marito ma a causa di un esaurimento psicofisico è stata ricoverata d’urgenza in una clinica Svizzera.

Ancora oggi si trova a Lugano e il percorso di riabilitazione, fanno sapere da palazzo reale, è ancora lungo ma la sovrana sta facendo di tutto per rimettersi in forze. Molti pensano che i malesseri di cui soffra la principessa siano stati provocati da Alberto II.

Arriva ora un’altra notizia sconvolgente: spunta a sorpresa un’ulteriore figlia illegittima del sovrano di Monaco. Charlene l’ha presa malissimo.

Spunta la terza figlia illegittima di Alberto II

Il Principato di Monaco trema sotto le accuse di nuove infedeltà di Alberto II: spunta a sorpresa la terza figlia illegittima del sovrano monegasco. A fare delle rivelazioni scioccanti è una donna brasiliana di nome Marisa, la quale, ha fatto sapere, attraverso televisioni e giornali, che sua figlia che oggi ha 17 anni è erede di Alberto di Monaco.

In Italia è stata ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live. La brasiliana ha raccontato la sua storia su Canale 5 dichiarando di aver conosciuto Alberto a Copacabana nel 2004, in un locale dove lei lavorava come cameriera. Il principe al tempo si presentò come un avvocato diplomatico del Canada.

I due hanno avuto un’intensa storia d’amore e hanno viaggiato insieme. Marisa è stata persino a Monaco. All’epoca Alberto non era ancora sovrano, suo padre Ranieri III era ancora in vita e soprattutto non era sposato con Charlene Wittstock.

Marisa racconta che, dopo un ultimo viaggio fatto insieme in Russia, lei è ritornata da sola in Brasile dove si è accorta di essere incinta. Ha affermato di essersi messa in contatto più volte con Alberto ma che lui, a seguito di questa notizia, ha deciso di rompere ogni rapporto con lei.

La donna oggi chiede che il principe si sottoponga al test del DNA. Da palazzo reale non è trapelato nulla ma sì mormora che il sovrano non ne voglia sapere. Ulteriore batosta per Charlene che è soffre da anni per i figli legittimi del marito che spuntano dal nulla come funghi.