“Viene inghiottito dalla scala” Gianni Sperti fa un gesto non previsto e Maria è spaventatissima

Il famoso opinionista di uomini e Donne, Gianni Sperti compie un gesto del tutto inaspettato e la conduttrice Maria De Filippi si spaventa. Ecco cosa è successo realmente nello studio.

All’interno del rinomato studio del programma condotto dalla De Filippi, Uomini e Donne, accadono innumerevoli volte degli episodi del tutto inaspettati. Il pubblico presente, il quale vive a pieno ogni attimo ripreso dalle telecamere attente, rimane quasi sempre senza parole. Come ben saprete il dating show ha un solo reale scopo, ovvero quello di aiutare tutti coloro che lo desiderano a trovare finalmente l’amore della propria vita. Per fa sì che questo accada, le persone che decidono di intraprendere questo percorso, vengono aiutate/ supportate e soprattutto consigliate dagli opinionisti e dalla stessa conduttrice. Ovviamente dietro le quinte ci sono innumerevoli lavoratori che cercano di ottenere i risultati migliori in ogni circostanza.

A capo di tutto però c’è ovviamente la conduttrice, la quale ha completamente ideato e realizzato il tutto. Da molti anni a darle una mano vi sono ben due opinionisti, ovvero Gianni e la famosissima Tina Cipollari. Quest’ultima il più delle volte è in piena sintonia con il collega ed infatti i due si supportano a vicenda. Nell’ultima puntata mandata in onda abbiamo assistito ad un episodio che ha dell’inverosimile.

Gianni Sperti fa preoccupare tutti nello studio di Uomini e Donne, Maria De Filippi spaventatissima

Come vi abbiamo già anticipato, l’ultima puntata ha lasciato qualche preoccupazione in tutti coloro che fanno parte del cast e del pubblico presente nello studio. L’opinionista solitamente si presenta pacato e tranquillo, alcune volte però riesce a sorprendere perfino la collega opinionista Tina Cipollari.

Come ben saprete, l’ambite in cui si presenta il format è incredibilmente cambiato in questi ultimi tempi. Per velocizzare il tutto hanno installato perfino numerosi macchinari così da rendere il tutto più ottimale grazie alla velocità ottenuta.

Vi ricordate la famosissima scalinata presente nello studio di Uomini e Donne? Alcuni mesi fa la scala veniva allungata per tutto lo studio così da diventare una vera e propria passerella. Ovviamente gli addetti eseguivano il tutto manualmente prima, oggi invece è tutto super tecnologico. Nella scorsa puntata, vedendo la scala ritrarsi nell’apposito scomparto, l’opinionista stupito, si è completamente catapultato su di essa.

Mentre la scala si ritraeva, inizialmente tutti si sono fatti una grossa risata, successivamente però hanno iniziato a preoccuparsi. La stessa conduttrice, insieme all’opinionista, hanno chiesto all’uomo di prestare molta attenzione. Tina Cipollari ha perfino detto: –” Scendi in tempo, guarda che vieni inghiottito dalla scala!”-.

Fortunatamente però, allo spericolato opinionista non è accaduto nulla, nonostante questo però la conduttrice si è presa un forte spavento!