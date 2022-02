Uomini e Donne: tutti i corteggiatori, tronisti e opinionisti morti che nessuno si immagina

Sono diversi i protagonisti della trasmissione Uomini e Donne che purtroppo hanno perso la vita. Vediamo di chi si tratta.

Si tratta soprattutto di personaggi che hanno occupato il trono over di Uomini e Donne ma che, ancora oggi, sono indimenticabili per il pubblico che li ha amati. Uomini e Donne: il dating show più amato della tv

Il dating show di Maria De Filippi, ormai storico perché in onda da tanti anni nella fascia pomeridiana di Canale 5, è tanto amato e seguito. Un programma che ancora resistono e appassionano, con le loro vicissitudini, i telespettatori. A farne il successo i suoi protagonisti, giovani e meno giovani. In particolare, sono i personaggi più in la con gli anni ad essere entrati nel cuore dei telespettatori.

La loro voglia di rimettersi in gioco, in modo talvolta simpatico e giocoso, è un forte segnale di trovare l’amore. Tra i personaggi anziani storici del tori, spicca naturalmente la dama torinese Gemma Galgani.

Chi è morto della trasmissione?

Sono tanti i nomi di personaggi che hanno occupato il parterre e che hanno perso la vita. Il triste elenco inizia con Mario Carducci, di 80 anni, cavaliere del trono over, invece, ha perso la vita nel 2017 a causa di un infarto. Renata Di Ancona, invece, morì per cause naturali a 91 anni. Rocco Perna, nel 2018 si suicidò lanciandosi dal terzo piano della sua casa in Puglia.

La morte che ha sconvolto più di tutti è stata quella di Riccardo Ravalli che ha perso la vita a soli 39 anni a causa di un incidente stradale.

Tra le altre dame molto amate che ha fatto sorridere per la sua verve ed il suo carattere, spicca Rosetta. La donna si è spenta nel 2015 all’età di 93 anni. Alcuni hanno supposto che il trono over sia nato anche grazie alla sua presenza spumeggiante.

L’annuncio fu dato proprio attraverso la pagina Facebook ufficiale del programma, con un messaggio molto semplice: Ciao Rosetta. L’anziana signora veniva considerata come una vera e propria mina vagante e, in alcune sue alzate di testa era in grado di mettere a posto anche Maria De Filippi. Era una donna verace che non si tratteneva se doveva dire una parolaccia.

Maria De Filippi aveva scoperto la simpatica nonnina grazie a C’è Posta per te. Al programma del sabato sera Rosetta approdò per ritrovare un amore che aveva perso. Lei stessa, poi, annunciò la morte del compagno, Giuseppe Grieco, nel 2013.