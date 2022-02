UeD, Ida Platano scoppia contro Diego: il motivo è serissimo | VIDEO

La famosissima dama di UeD, Ida Platano, non resiste e si scatena contro Diego, il motivo dello scontro è serissimo. Tutta la verità su ciò che è accaduto in puntata.

Nel rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi, in questi ultimi tempi stanno accadendo innumerevoli avvenimenti. Non è di certo la prima volta che assistito ad uno scontro fra dama e cavaliere. Come ben saprete il format offre la possibilità a tutti coloro che lo desiderano di trovare l’amore della propria vita, purtroppo però chi si presenta non sempre ha delle buone intenzioni. Sono svariate le volte infatti in cui la dama si è ritrovata delusa davanti alle parole di un cavaliere, questo però ovviamente non è capitato solo a lei. Sono molti i volti che si sono rivolti a Maria ottenere un aiuto e purtroppo non sono riusciti a trovare comunque la propria metà.

Capita spesso che delle persone si presentano nello studio con ben altri scopi. Alcuni aspirano a diventare influencer e sfruttano il loro percorso all’interno del programma solo ed esclusivamente per raggiungere la notorietà sperata. Altri invece hanno intenzioni losche che di certo non rivelano in un primo momento. Nonostante questo però c’è chi, come lei, che non si arrende ed attende silenziosamente il proprio compagno di vita.

Ida Platano, parole pesantissime contro Diego nello studio di UeD

La donna si ritrova nello studio da ormai diverso tempo, nonostante i numerosi tentativi, tuttora non ha ancora trovato la sua dolce metà. Proprio per questo motivo infatti è determinata più che mai a rimanere per attendere il suo cavaliere. Con il passare del tempo però sono innumerevoli le delusioni a lei recate.

Nelle ultime ore abbiamo assistito ad un episodio davvero sconvolgente. Come ben saprete la donna di frequentava con il cavaliere Diego, dopo un lasso di tempo però ognuno ha preso la sua strada.

Nella scorsa puntata abbiamo visto un dama su tutte le furie proprio per l’intervento del suo ex conoscente. Il quale poi ha dovuto subire delle parole pesantissime a lui rivolte dalla stessa dama. Quest’ultima ha affermato pubblicamente che, a suo dire, il cavaliere ha tentato solo di usarla per poter raggiungere i suoi obbiettivi.

“Lo sai perché? Perché io convinta che di una cosa, tu sei arrivato al punto con me solo per un trofeo. Ma questo già da ‘mo che lo sapevo. Quando volevi arrivare al punto di portarmi solo a letto. Per il resto non ti servivo a niente.”

Queste sono le gravissime parole della dama, le quali accusano il cavaliere in modo gravissimo. Alle quali Diego ha preferito non rispondere. Successivamente i due però i due si sono calmati, anche se il pensiero della dama non varia affatto.