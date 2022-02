Turchese Baracchi, la protagonista di Forum, che fine ha fatto? Non la vediamo più da tantissimi anni nella trasmissione giuridica di Canale 5: scopriamo di più sulla sua nuova vita.

Sicuramente vi ricorderete di una delle opinioniste più amate di Forum, Turchese Baracchi. Per anni l’abbiamo vista seduta tra il pubblico della trasmissione, quando ancora c’era ancora al timone la grandissima Rita Dalla Chiesa. Ma oggi che fine ha fatto? Non ci credete mai: conosciamo meglio la nuova vita di Turchese.

Che fine ha fatto Turchese Baracchi: tutto sulla sua nuova vita

Turchese Baracchi, conosciuta per essere tra i volti più importanti di Forum. Per anni l’abbiamo vista nel pubblico della trasmissione come opinionista, quando alla conduzione c’era ancora Rita Della Chiesa. I telespettatori hanno sempre provato grande affetto per lei, perché ha sempre espresso il suo parere con garbo e sincerità.

Nel corso degli anni sono cambiate tantissime cose all’interno dello studio di Forum. A partire dalla conduttrice, infatti, oggi al timone c’è Barbara Palombelli. Inoltre, Turchese non fa più parte degli opinionisti.

Attualmente, la donna viene ospitata in diversi salotti televisivi, come ad esempio a Mattino Cinque. Inoltre, è molto attiva sul suo profilo Instagram, ha quasi 50 mila follower che la seguono ogni giorno. Lei è anche imprenditrice nel mondo della moda e una conduttrice radiofonica di Radio Italia anni Sessanta.

Per mantenersi sempre in contatto con il suo pubblico, fa anche delle dirette sui social dove esprimere le sue opinioni sui gossip del momento. La sua vita è completamente cambiata, ma lei è rimasta sempre la stessa: una donna bellissima e molto intelligente.

La vita privata

Turchese Baracchi, originaria di Roma e proveniente da una famiglia borghese, infatti, è la nipote del famoso produttore cinematografico Fauno Saraceni. Non tutti sanno che la famosa opinionista ha conseguito la laurea alla Sapienza insieme a Maurizio Costanzo, il giornalista fu il suo relatore.

La donna è sempre stata al centro dei riflettori, a causa del suo lavoro. Per un periodo ha fatto anche molto discutere la sua vita privata, perché ha avuto una storia con Mirko D’Arpa, concorrente del Grande Fratello 12 che per lei lasciò il reality.

Sin dalla nascita, Turchese soffre di un problema alla vista. Ma lei è sempre stata una donna tenace e carismatica, infatti, questa difficoltà non l’ha mai fermata e giorno per giorno ha costruito la sua carriera.