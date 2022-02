Regina Elisabetta, quanto devi spendere se vuoi diventare il vicino di casa della Regina

Senza dubbio essere il vicino di casa della Regina Elisabetta, è il sogno di chiunque. Ma tutto ha un prezzo, sapete quanto costa vivere vicino a sua maestà? Ovviamente è un’occasione esclusiva e la cifra è davvero stellare.

Il vostro sogno è sempre stato di vedere da vicinissimo una delle donne più importanti del mondo? Si può, se non sei un suo familiare o lavori per lei, potresti diventare un suo vicino di casa, acquistando una delle sue lussuosissime abitazioni confinanti a Buckingham Palace. Purtroppo, il costo non è accessibile a tutti dato che è veramente fuori dal normale: scopriamo il prezzo, rimarrete a bocca aperta.

Come diventare il vicino di casa della Regina Elisabetta

Senza dubbio Buckingham Palace, è una delle residenza più conosciute e invidiate dal resto del mondo. E pensare che la Regina Elisabetta non abita solamente lì, ma possiede altri lussuosissimi e maestosi castelli.

Le persone comuni non potrebbero mai abitarci, ma alcuni si potrebbero “accontentare” di affacciarsi alla finestra della loro abitazione e ammirare da fuori il palazzo reale. Insomma, un’esperienza davvero incredibile.

Questo perché sua maestà ha messo in vendita un lussuoso bungalow confinante proprio con la tenuta di Sandringham. Una grande opportunità, ma anche molto costosa: scopriamo il prezzo surreale.

Quanto costa diventare il vicino di casa della Regina Elisabetta? La cifra da capogiro

Il bungalow confina con la tenuta reale di 20.000 acri e si trova anche vicino alla casa di campagna di William e Kate. Inoltre, ha quattro camere da letto elegantissime con pareti vetrate e un immenso giardino sul retro.

E’ stata costruita alla fine del 1960 ed è inutile dire che è davvero immensa e raffinata, entrare dentro in questa abitazione vi sembrerà di far parte proprio della famiglia reale anche grazie all’arredamento interno che ha uno stile vittoriano con tantissimi quadri.

Ma prima di affidare la vendita agli agenti immobiliari Brown & Co, la casa è stata modificata e ristrutturata per dare un tocco di modernità in più. E’ stata mantenuta in maniera divina e sembra non avere neanche un difetto.

Un’esperienza unica, ma anche costosa, perché il prezzo è di 795.000 sterline, una cifra non affatto bassa. E’ comunque molto ragionevole, dato che le 227 stanze del palazzo reale valgono circa 2,2 miliardi e anche il costo delle altre abitazioni oscillano dai cinque ai ventuno milioni di euro.