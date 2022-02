Il ritorno di Alex Belli ha senza dubbio ha scombussolato il clima della casa del Grande Fratello Vip. Nelle scorse ore, l’attore di CentoVetrine e l’influencer italo americana ne hanno combinate delle belle: scopriamo cosa è accaduto.

Alex Belli ha fatto il suo ritorno nella casa più spiata d’Italia, ma a differenza del suo primo ingresso, stavolta ha a che fare con ben due donne: Soleil Sorge con cui ha una chimica “artistica” e con sua moglie Delia Duran. Il triangolo amoroso continua e nelle scorse ore è accaduto veramente l’impensabile.

Alex Belli e Soleil Sorge lo fanno di nascosto da Delia

I telespettatori non aspettavano altro di vedere il ritorno di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip. In questo momento la sua vita sentimentale sta attraversando un periodo davvero complicato.

In particolare Soleil Sorge è rimasta davvero di stucco quando nella scorsa puntata del reality, è venuta a conoscenza dell’ingresso dell’attore di Centovetrine, ma sin dall’inizio ha manifestato tutto il suo entusiasmo nel rivederlo.

Nelle scorse ore, i due si sono appartati nella sauna, di nascosto da Delia. I telespettatori sono rimasti sconvolti da questo gesto: scopriamo cosa è accaduto tra i due.

Cosa è accaduto tra Alex e Soleil | Incredibile

Soleil Sorge non ha potuto far a meno di notare che il rapporto con Alex Belli è totalmente cambiato. Nel dettaglio, l’attore di Centovetrine sembra molto più distaccato, forse perché ora nella Casa c’è anche sua moglie Delia.

Proprio per questo, l’attore e l’influencer hanno deciso di appartarsi alle quattro di notte in sauna per parlare di loro due, di nascosto dalla modella venezuelana. Ma cosa si sono detti?

Lei sostiene che Belli sia molto cambiato nei suoi confronti, non è più lo stesso di prima. Lui però l’ha rassicurata dicendole che il loro rapporto è rimasto invariato. A quel punto Soleil lo ha attaccato:

“Ti vedo che tu con me ti freni soprattutto quando c’è Delia. (..) A me nascondere tutto manda in tilt. Io non ce la faccio a trattenermi ora e vivere cose calibrate.[….] Vuoi che Delia sia tranquilla? Ok allora chiudi con me.”“.

Sul web, non è passata inosservata questa conversazione e il parere del pubblico è chiaro. Secondo alcuni utenti, Soleil Sorge sarebbe innamorata di Alex, ma lei è troppo orgogliosa per ammetterlo. Belli è tornato da pochi giorni e già sta mandando in crisi l’influencer. Come reagirà Delia? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.