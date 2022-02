Michelle Hunziker, dopo 20 anni è successo di nuovo: mezza Italia voleva la conferma

La famosa showgirl Michelle Hunziker fa sognare tutti gli italiani, ancora scossi, dopo l’inaspettato bacio che confermerebbe il ritorno con il cantante Eros Ramazzotti. Dopo 20 anni finalmente di nuovo insieme.

Come ben saprete la famosissima showgirl nelle ultime settimane ha affrontato un periodo molto particolare. La donna infatti ha deciso di separarsi da quello che doveva essere l’amore della sua vita. Nonostante l’allontanamento però i due genitori hanno comunque deciso di rimanere in buoni rapporti così da non influenzare negativamente sulla vita e precisamente sulla crescita dei figli. Ultimamente non si parla d’altro infatti anche se, tutti i fan dalla donna, hanno accettato pienamente questo allontanamento poiché secondo molti Tomaso Trussardi non era l’uomo giusto per lei.

Anche se la notizia ha scosso molti personaggi ad esempio del mondo dello spettacolo, ad attirare incredibilmente l’attenzione di tutti gli italiani è stato un semplice messaggio. Allora si vociferava infatti che la showgirl abbia ricevuto un presunto messaggio dal suo storico ex Eros Ramazzotti. Inoltre nel chiacchiericcio ci è finito perfino Trussardi per via di una sua presunta replica. Nelle ultime ore però l’allontanamento con Tomaso è passato definitivamente in secondo piano per via dell’inaspettato avvicinamento della storica coppia. Non accadeva ormai da 20 anni, eppure le sensazioni sono rimaste invariate.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme, il bacio conferma tutto

Come ben saprete, la scorsa notte si è tenuta una parte dello spettacolo ideato e realizzato dalla stessa showgirl. In quest’ultimo viene raccontata la sua vita e per questo motivo infatti la donna ha ritenuto opportuno invitare il suo storico ex, nonché padre della primogenita Aurora Ramazzotti.

La stessa conduttrice, Michelle, ha più volte ammesso che mai si sarebbe aspettata un suo si. Eppure, salendo sul palco i due, nonostante gli innumerevoli anni passati, sono rinati ed hanno avvertito le stesse sensazioni di un tempo.

Il tutto ha quindi scatenato una reazione a catena ed i due si sono avvicinati sempre di più. Inizialmente, non volendo destare sospetti, hanno affermato pubblicamente di essere dei semplici amici. Dopo qualche chiacchiera però è giunto il momento di cantare. Eros Ramazzotti ha quindi deciso di cantare la canzone da sempre dedicata a Michelle, prima di farlo però compie un gesto del tutto inaspettato.

Il cantante infatti si è avvicinato alla donna e le ha stampato un bellissimo bacio sulle labbra. Il suo gesto ha lasciato tutti i presenti a bocca aperta, i quali dopo qualche secondo, hanno prontamente esultato di gioia.