Michelle Hunziker demolisce Trussardi: finalmente si prende la rivincita | VIDEO

Michelle Hunziker demolisce Trussardi pubblicamente. Finalmente la bionda conduttrice si prende la sua rivincita. Ecco che cosa è successo nella prima puntata di Michelle Impossible.

Michelle Hunziker a cuore aperto. La conduttrice mette una pietra sopra alla sua relazione con Trussardi e finalmente torna a sorridere.

Non sono settimane semplici, queste, per la bellissima conduttrice svizzera che si è ritrovata a dover fare i conti con la fine del suo matrimonio. Il 18 gennaio 2022, la Hunziker e Tomaso Trussardi, attraverso un comunicato ufficiale, hanno annunciato pubblicamente la fine del loro amore.

Entrambi stanno andando avanti e Michelle, finalmente, è riuscita a voltare pagina. La bionda showgirl è alla conduzione di uno show in due serate dal titolo Michelle Impossible in cui si racconta grazie alla presenza anche di ospiti illustri.

Ieri è andata in onda la prima puntata di questa trasmissione che ha riscosso tantissimo successo. Tra gli invitati c’era anche Maria De Filippi. Proprio a lei, la Hunziker ha fatto una confidenza importante demolendo pubblicamente l’ex marito.

La confessione della conduttrice svizzera emoziona

Nelle scorse ore Maria De Filippi è stata guest star di Michelle Impossible, il programma in onda su Canale 5 condotto da Michelle Hunziker che per l’occasione celebra i suoi 25 anni di carriera.

Proprio come se fosse una puntata di C’è posta per te, Maria ha letto una lettera scritta con il cuore dalla conduttrice svizzera. Nella missiva in questione, Michelle si racconta ricordando i momenti più belli ma anche quelli più dolorosi della sua vita.

Una grande parentesi viene riservata a Eros Ramazzotti, il suo ex marito che ha per scritto il testo ‘Più bella cosa’, una delle canzoni più straordinarie del panorama musicale italiano. Questo brano è stato la colonna sonora del loro amore che si è coronato con la nascita di Aurora.

Da quando si è sposata con Tomaso Trussardi, Michelle ha ammesso che non ha più potuto cantare questa canzone temendo di mancare di rispetto al suo compagno:

“mi sono negata questa gioia pensando di ferire qualcuno, di mettere in imbarazzo qualcun altro. Non l’ho più cantata nemmeno sotto la doccia, solo in segreto con Aurora in qualche frangente… Quella è stata una favola e oggi la voglio cantare”.

Michelle così si fa coraggio, prende il microfono e canta la canzone che Eros scrisse anni fa per lei. Come reagirà adesso Tomaso Trussardi a questa frecciatina? Ci sarà un suo intervento? Non ci resta che seguire l’evoluzione della vicenda.