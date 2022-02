Giucas Casella, strani movimenti mentre dorme spaventano gli autori ma i vip reagiscono malissimo

L’attuale vippone Giucas Casella compie dei strani movimenti mentre dorme, tutti gli autori rimangono sconvolti ed i vipponi reagiscono nel peggiore dei modi.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip, grazie alle numerose telecamere posizionate in ogni angolo della casa, abbiamo visto incredibili scene. In questa edizione infatti i concorrenti ne hanno combinate di tutti i colori, mai nella storia del programma stesso abbiamo assistito a scenari del genere. I concorrenti di questo anno, pe r la maggior parte sono tutti giovani volti che tentano in tutti i modi di rallegrare le proprie giornate escogitando qualche metodo di svago. Nonostante le infinite probabilità di riuscire nell’intento, alcune volte i vipponi più giovani si accontentano del minimo per potersi divertire.

Nel programma però attualmente no vi sono solo loro, uno dei primi vipponi di quest’anno infatti è stato proprio lui. Il gieffino con il passare del tempo ha riscosso un incredibile successo aggiudicandosi l’affetto del pubblico da casa e di tutti coloro che siedono all’interno dello studio. Il suo comportamento ha quindi conquistato chiunque, inoltre il suo affetto nei confronti delle vippone più piccole della casa fa molta tenerezza. Alcuni suoi atteggiamenti però lasciano molto a desiderare poiché non vengono completamente compresi.

Giucas Casella ed i strani movimenti mentre dorme, ecco cosa fanno i vipponi

Come ben saprete, tutti coloro che hanno deciso di intraprendere questo percorso sono stati informati delle varie regole del programma. Fra queste vi è proprio quella di dover condividere il proprio letto con qualcun altro.

L’unica concorrente a non doversi preoccupare di questo è solo Katia Ricciarelli, quest’ultima infatti vanta di una piccola stanza privata. Il vippone, non curandosi delle differenze, condivide piacevolmente la stanza con il resto del gruppo. Per questo motivo infatti delle volte i vipponi assistono a degli scenari del tutto esilaranti.

L’uomo è molto particolare, inoltre lo stress all’interno della casa continua a crescere e farsi una bella dormita sembra la soluzione più conveniente. In molti però sottovalutano l’effetto dello stress sulle poche ore di sonno. Il vippone infatti, mettendosi sul letto, ha iniziato a dormire profondamente. Nonostante questo però, per via di qualche sogno innocuo, ha iniziato a compiere dei strani movimenti.

Questi ovviamente hanno attirato l’attenzione di tutti i concorrenti presenti nella stanza, i quali hanno formato un cerchio vicino a lui così da poterlo osservare meglio. Secondo quanto ripreso dalle telecamere, il vippone ha iniziato a gesticolare finendo per baciare la propria mano come se questa potesse far volare il bacio. Inutile dire che i presenti sono scoppiati in una fragorosa risata.