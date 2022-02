GF Vip: “Lulù incinta di due mesi”, lei confessa tutto a Miriana | VIDEO

Agli attenti telespettatori del Grande Fratello Vip non sfugge mai nulla, infatti, non hanno potuto non notare una confessione che Lulù Selassié ha fatto a Miriana Trevisan. La conversazione non è passata inosservata: scopriamo di più.

Lulù Selassié e Miriana Trevisan del GF Vip 6 -Lettoquotidiano.itTra Lulù Selassié e Miriana Trevisan c’è un rapporto davvero speciale. Le due donne del Grande Fratello Vip 6 sono molto amiche e spesso capita che si lasciano andare a delle confessioni molto intime, proprio come è accaduto poco fa: scopriamo di più.

Lulù Selassié confessa tutto a Miriana Trevisan

Malgrado la differenza d’età, Miriana e Lulù sono due donne molto simili, proprio per questo è nata una bellissima amicizia. Essere una concorrente del Grande Fratello Vip non è così facile come sembra, infatti, è una grande fortuna trovare una persona che ti sostenga e che ti dia i giusti consigli.

Nelle scorse ore la principessa etiope si è lasciata andare ad una confessione davvero molto intima. Durante una chiacchierata mattutina con Miriana, Lulù ha svelato di aver fatto un sogno stupendo, ovvero, ha sognato di essere incinta di due mesi.

La giovane lo racconta con tanta emozione, addirittura, le viene spontaneo toccarsi la pancia durante il racconto. A quel punto chiede alla showgirl come potrebbe essere secondo lei la sua futura figlia e la Trevisan ha risposto:

“Sarà piccolina e bellissima”

lulu che si é sognata di essere incinta dì babycat 💜 #GFvip #fairylu pic.twitter.com/Xd3EW1woWG — sam (uomonero) 👼🏾 (@SamTonellato) February 15, 2022

Lulù e Manuel hanno rivelato più volte che vorrebbero costruire un futuro insieme e chissà se un giorno avranno una loro famiglia, proprio come hanno fatto Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, anche loro si sono conosciuti al Grande Fratello Vip.

La sorpresa di Manuel Bortuzzo a Lulù Selassié

Nella scorsa puntata del GF Vip 6, Manuel Bortuzzo ha deciso di fare una sorpresa speciale a Lulù per il giorno di San Valentino. I due si sono incontrati nel giardino della casa di Cinecittà ed è stato uno dei momenti più emozionanti di sempre.

Dopo tre settimane di lontananza, i due sono ancora più innamorati che mai. Purtroppo, a causa delle restrizioni anti covid, non si sono abbracciati e baciati come facevano di solito, per questo lui ha potuto solo parlarle:

“Non ce la facevo più a stare senza guardarti, ti amo da morire, ti guardo 24 ore su 24, non mi stacco mai e in questa settimana abbiamo vissuto con una simbiosi pazzesca.”

Inoltre, il giovane nuotatore le ha regalato un gigante orso di peluche, 22 rose rosse e un bigliettino dolcissimo. La principessa etiope non è riuscita a trattenere le lacrime. Un momento davvero emozionante.