Foggia, violentano e picchiano una donna: arrestati 3 ragazzi di 20 anni

La vittima, una donna di 40 di Foggia, è stata strattonata fuori da un locale a San Giovanni Rotondo e poi caricata in macchina.

Per i tre imputati, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura della Repubblica.

Donna trascinata in auto e violentata

L’hanno avvicinata all’interno di un locale a San Giovanni Rotondo (Foggia) dove la vittima stava trascorrendo la serata. Inizialmente si sono mostrati cordiali e amichevoli.

Una volta fuori dal locale, è iniziato l’inferno. Hanno iniziato a palpeggiarla e a strattonarla, dopodiché l’hanno caricata di forza nella loro auto.

Nella vettura l’hanno prima violentata. Poi, per aggiungere orrore all’orrore, l’hanno portata in una zona abbandonata, l’hanno scaraventata fuori dall’auto, l’hanno picchiata, colpendola con calci e pugni, l’hanno minacciata e infine hanno abusato nuovamente di lei.

È la drammatica vicenda riferita da una donna di 40 anni di Foggia, che lo scorso 27 gennaio è stata vittima di uno stupro di gruppo, da parte di 3 giovani.

I tre, due di San Giovanni Rotondo e uno di San Marco in Lamis, nel foggiano, avrebbero cercato in tutti i modi di convincere la vittima a salire in auto con loro, dopo aver chiacchierato con lei nel locale in cui l’avevano conosciuta.

Quando la donna si è rifiutata di farlo, sono iniziate le violenze.

Uno di loro ha abusato di lei, sotto gli occhi degli altri due, che hanno assistito alla violenza. Poi le botte, le minacce e un secondo stupro, questa volta sembrerebbe con la “partecipazione” di tutti e tre.

In manette tre giovani

È con queste pesanti accuse che tre giovani, tutti poco più che 20enni, sono stati arrestati questa mattina e condotti nel carcere di Foggia.

Per i tre imputati, accusati di violenza sessuale di gruppo, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia.

A denunciare l’accaduto è stata proprio la vittima delle violenze. La donna ha sporto denuncia alle Autorità competenti, raccontando quanto è stata costretta a subire la sera del 27 gennaio scorso.

Grazie al suo racconto, che gli inquirenti hanno ritenuto credibile e veritiero, anche in base ai successivi accertamenti, i tre giovani sono stati identificati e arrestati.

Nei confronti dei tre imputati, sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza, come riferisce Fanpage.