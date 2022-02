Caserta, in ospedale dopo un by-pass gastrico: lievi miglioramenti per Angela Iannotta

Angela Iannotta, madre di due figli piccoli, è ricoverata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta da oltre due settimane.

Il 10 febbraio scorso è stata sottoposta al secondo intervento ‘salvavita’, nel nosocomio casertano, dopodiché è uscita dal coma. Il quadro clinico resta però ancora molto critico.

L’odissea di Angela Iannotta: dal by-pass gastrico al coma

Aveva deciso di sottoporsi a un intervento di by-pass gastrico perché dimagrire era diventato ormai il suo desiderio più grande.

Sotto i ferri però Angela Iannotta, giovane mamma di 28 anni, originaria di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) ha rischiato di restarci per sempre.

La donna si è sottoposta a un primo intervento di by-pass gastrico nel maggio dello scorso anno, presso la clinica Villa Letizia a L’Aquila. A operarla, un medico campano che fa studio a Napoli.

Dopo il primo intervento, sono sorte delle complicazioni. Un malessere generale, febbre, dolori agli arti e vomito hanno confermato che qualcosa non andava.

Così, Angela Iannotta è finita di nuovo sotto i ferri. Anche questa volta, è stato lo stesso chirurgo campano a operarla, ma in una clinica del casertano, Villa Del Sole.

Questa seconda operazione non è andata come avrebbe dovuto, e la 28enne è stata trasferita in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per una grave setticemia.

Nuova denuncia contro chirurgo

Nei giorni scorsi la giovane mamma è stata sottoposta a un nuovo intervento ‘salvavita’ nel nosocomio casertano, dopodiché è uscita dal coma.

Questa mattina dal Sant’Anna e San Sebastiano fanno sapere che la situazione sta lievemente migliorando, anche se il quadro clinico resta comunque molto critico.

Al momento, Angela Iannotta ha una cannula alla trachea, che le impedisce di parlare ed è in attesa di un nuovo intervento, quando i chirurghi riterranno che le sue condizioni fisiche lo permettano.

Per quanto riguarda le indagini, la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha sequestrato le cartelle cliniche della paziente e ha aperto un fascicolo di reato per lesioni gravissime.

Il marito di Angela Iannotta ha sporto denuncia. I legali dell’uomo, Raffaele e Gaetano Crisileo, hanno presentato denuncia anche per un altro caso di morte sospetta relativa a un uomo di 69 anni, Francesco Di Vilio.

Di Vilio è deceduto all’ospedale Cardarelli di Napoli il 1° gennaio di quest’anno, dopo essere stato sottoposto a 3 interventi per dimagrire.

A operarlo, presso la Clinica Casertana Villa del Sole, lo stesso chirurgo che ha operato Angela Iannotta.