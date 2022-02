UeD, la dama minaccia Maria: lei sbotta e la smaschera davanti a tutti | VIDEO

By

Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, è accaduto l’impensabile. Maria De Filippi ha perso le staffe e ha smascherato un’amatissima dama del trono over. Nessuno si sarebbe mai aspettato una reazione del genere da parte della conduttrice.

Maria De Filippi, una delle conduttrici più amate e seguite della televisione italiana. Raramente l’abbiamo vista scomporsi o rimproverare i protagonisti delle sue trasmissioni. Ma nella scorsa puntata di Uomini e Donne, è accaduto veramente l’impensabile: scopriamo cosa è successo.

Maria De Filippi si scaglia contro la dama: il motivo

Una delle protagoniste indiscusse del dating show di canale 5, è senza dubbio Pinuccia. La dama del trono over è amatissima dal pubblico. L’ottantenne la vediamo sempre sorridente e carismatica ma nelle puntate precedenti è stata colpita da un terribile episodio.

Nel dettaglio, la donna ha raccontato di essere stata cacciata dal treno perché non aveva ancora effettuato la terza dose di vaccino anti Covid 19. In studio è scoppiata anche in lacrime, perché è rimasta molto ferita da ciò che è accaduto.

Pinuccia, rivela di non aver fatto l’ultima dose per mancanza di tempo, anche a causa delle registrazioni della trasmissione. A quel punto Maria De Filippi ha preso la palla al balzo per ricordare quanto sia importante vaccinarsi.

Nei giorni scorsi, la dama ha avuto anche un confronto con il suo cavaliere, Alessandro. Anche l’anziano ha puntualizzato che è più importante andare a fare il vaccino anziché venire in studio. Da lì la reazione della donna è stata inevitabile.

Addirittura lei gli avrebbe ordinato di stare zitto e ovviamente il 91enne ci è rimasto molto male, infatti, i due hanno avuto una lite pesantissima. A quel punto conduttrice li invita ad uscire fuori dallo studio per chiarirsi, ma quando lui è rientrato Maria De Filippi si è scagliata contro Pinuccia: scopriamo di più.

Maria De Filippi contro Pinuccia

Alessandro, quando è rientrato in studio, ha svelato che Pinuccia non vuole parlargli e nemmeno vederlo. Insomma, la dama è davvero molto arrabbiata con lui, infatti, la conduttrice ha subito capito cosa stava succedendo.

Maria ha spiegato che l’anziana sarebbe furiosa perché il suo cavaliere ha parlato pubblicamente e anche lei vorrebbe farlo. Addirittura, ha “minacciato” la trasmissione di andarsene. A quel punto Maria De Filippi prende le parti di Alessandro e stronca in un 2 secondi Pinuccia:

“Dovrebbe essere prioritario risolvere i propri problemi che quello che passa in televisione”

Maria che si arrabbia con Pinuccia.🤣✈ pic.twitter.com/T8iJIUwasf — Mondotrash (@Mondotrash1) February 16, 2022

Una clamorosa frecciata che ha generato un forte applauso da parte del pubblico a casa. Gianni Sperti non è dello stesso parere, perché comprende il pensiero della dama. Cosa succederà? Non ci resta che aspettare il ritorno di Pinuccia, nella prossima puntata. Speriamo che tra i due torni il sereno, proprio come una volta.