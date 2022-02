Silvia Toffanin, sapete che lavoro faceva? Prendeva €700 al mese: umile come pochi

Anche Silvia Toffanin, come molte altre donne italiane, prima di diventare famosa ha fatto la gavetta accettando lavori umili. Vediamo cosa faceva.

La compagna di Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin prima di diventare famosa lavorava in altri ambiti.

La carriera di Silvia Toffanin

E’ da diversi anni ormai che Silvia Toffanin entra quasi tutti i giorni, nelle case degli italiani attraverso Mediaset. La compagna di Pier Silvio Berlusconi, infatti, è al timone di un programma molto seguito, Verissimo, il cui appuntamento, per quest’anno è stato raddoppiato a due appuntamenti, al sabato e alla domenica.

La conduttrice si è sempre distinta per sobrietà ed eleganza e, anche se è la compagna del leader di Mediaset, il suo charme e la sua professionalità non si possono negare. Il suo lavoro, ma anche l’essersi unita ad un uomo importante, le hanno permesso di vivere una vita a cinque stelle, insieme ai suoi figli. Anche se della loro vita privata i due lasciano trapelare poco, certo e il loro amore ed attaccamento reciproco. Sebbene oggi non si parli ancora di matrimonio, il loro rapporto appare abbastanza saldo.

La vita di Silvia Toffanin, però, non è sempre stata come quella di oggi. Anche lei, come tante altre donne italiane, ha fatto la gavetta, accettando lavori malpagati.

Che lavoro faceva prima di diventare famosa

Prima di diventare la conduttrice che conosciamo oggi, Silvia Toffanin era una letterina del programma Passaparola di Gerry Scotti. Era il 2001. Successivamente, la sua passione per la moda, l’hanno portata alla conduzione di Non solo moda. Pochi ricorderanno il suo vero esordio in tv: nel 1997 arrivò alle finali di Miss Italia su Rai 1.

Prima di approdare in televisione, però, la donna frequentava l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Fu proprio lì che, nel 2007 ha conseguito la laurea in Lingue e Letterature Straniere. Per pagarsi gli studi, però, ha lavorato per diversi anni come barista, prendendo una paga piuttosto misera se paragonata alle cifre stellari che guadagna oggi: appena 700 euro mensili.

Sin dal 2004, però, la conduttrice risulta iscritta all’Albo dei Giornalisti Professionisti. Nata a Marostica nel 1979, non si è mai pentita delle scelte che ha fatto poiché è proprio con la gavetta ed il duro lavoro che è riuscita a raggiungere le vette dov’è oggi. La Toffanin raccontò del suo passato ad un altro collega importante: Rosario Fiorello, in televisione.