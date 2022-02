“È la prima volta che me lo chiedono” Drusilla Foer, la domanda privatissima di Silvia Toffanin | VIDEO

La famosissima Drusilla Foer viene colta alla sprovvista nello studio di Verissimo dalla conduttrice Silvia Toffanin. Mai nessuno si è permesso di farle questa domanda.

Lei è ormai un grande personaggio di successo, in questi ultimi giorni non si fa altro che parlare di lei. Rendendo un punto di forza ogni sua minuscola cellula, oggi è uno dei volti più amati e stimati dal pubblico nel mondo dello spettacolo. Nelle ultime settimane, come ben saprete, si è tenuto all’Ariston il Festival di Sanremo. il conduttore Amadeus ha deciso di averla al suo fianco proprio in una delle serate più importanti. Ogni suo intervento ha letteralmente incantato il pubblico, il quale è rimasto completamente ammaliato dalla sua estrema intelligenza e dal suo spiccato senso dell’umorismo.

Da allora il suo nome risuona in ogni salotto televisivo, ogni conduttore infatti ha fatto a gara per potersi aggiudicare la sua presenza nei propri programmi televisivi. Dopo varie interviste la star ha deciso di accettare l’invito della famigerata conduttrice Silvia Toffanin nel suo programma, ovvero a Verissimo. La conduttrice ha deciso di porle qualche domanda. Alcune di questi quesiti sono stati perfino sentiti e risentiti, fino all’arrivo della domanda cruciale.

Silvia Toffanin fa una domanda molto provata a Drusilla Foer: di cosa si tratta

In realtà sono molte le domande che il pubblico vorrebbe fare alla star, attualmente però si deve semplicemente accontentare delle risposte ottenute dalle varie interviste. Eseguire un’intervista abbastanza scontata però non era affatto lo scopo della conduttrice Silvia Toffanin, per questo motivo infatti ha cercato di scavare nel privato della star cercando di scoprire verità mai raccontate.

Ebbene, il risultato ottenuto ha pienamente soddisfatto la conduttrice, la quale si è inoltre sentita estremamente onorata poiché la donna si è aperta completamente. Come ben saprete Drusilla porta con sé molti segreti, è quindi ora di scoprirne alcuni.

Durante la puntata di verissimo, dopo le varie domande di routine, Silvia ha deciso di entrare nel personale chiedendole la reale motivazione del suo cognome. Le ha chiesto infatti se quest’ultimo esistesse realmente o appartenesse solo alla sua immaginazione. A quanto pare questa domanda ha colto completamente alla sprovvista l’ospite.

Silvia ci aveva visto lungo ✈️😍 pic.twitter.com/yXH94oNZrf — Mondotrash (@Mondotrash1) February 15, 2022

“Toffanin, sai che questa domanda è la prima volta che me la fanno. Che faccio, ti dico la verità?[..] Foer nasce dal mio ultimo marito, mio grande amore di cui sono ancora sposa anche se non c’è più. Si chiamava Hans De Foer ed io ho tolto il ‘De’ perché già mi dicono marchesa e duchessa. È il ramo belga della famiglia Dufour, quella delle caramelle. Hans si chiamava Foer e quindi io sono prima di tutto la signora Foer.“

Questa risposta ha lasciato praticamente tutti i presenti senza parole, la stessa conduttrice è rimasta impressionata ed incantata dalle sue parole.