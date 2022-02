Brutto incidente per Ida Platano di UeD: è successo per strada insieme al figlio

Bruttissimo incidente per la famosissima dama di Ida Platano del programma UeD, panico in strada per lei ed il figlio. Ecco cosa è successo realmente.

Il programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi offre l’opportunità di trovare l’amore a tutti coloro che lo desiderano. Le persone che intraprendono questo percorso però solitamente, oltre alla conoscenza di vari volti, ottengono perfino numerosa notorietà. ovviamente tutto è determinato da ciò che accade all’interno dello studio. La dama è ormai un volto famoso del dating show, è ormai molto tempo che la donna infatti è alla ricerca della sua anima gemella. Questo suo percorso le ha permesso di ottenere molta visibilità, sono svariati infatti i fan che la supportano e la seguono fin dal principio.

La donna grazie ai suoi rispettivi profili social si tiene in contatto con tutti i suoi follower, solitamente li tiene aggiornati sulla propria quotidianità e racconta loro tutto ciò che accade. Nelle ultime ore infatti ha deciso di raccontare cosa è successo, purtroppo però ciò che ha raccontato è molto diverso dal solito. Si tratta infatti di un bruttissimo incidente accaduto poche ore prima. Entriamo quindi nel dettaglio per capire cosa è successo realmente.

Ida Platano di UeD coinvolta in un incidente insieme al figlio

Questa notizia si allontana molto da tutto le altre che la donna racconta spesso a tutti coloro che la supportano e che le offrono sostegno e vicinanza, anche se solo virtualmente. La dama ha infatti spiegato che nella scorse ore si è ritrovata coinvolta in un incidente mentre era in compagnia del figlio. La preoccupazione era molta ed il figlio ha preso proprio un grande spavento, fortunatamente però non è accaduto nulla di grave. Lei ed il piccolo si trovavano a Verona, città amata incredibilmente dalla donna, la quale la visita spesso anche solo per passeggiare per le strade della città.

Questa volta però ha dovuto fare i conti con delle situazione incredibilmente spiacevoli. Alcuni uomini infatti, senza che ovviamente lei se ne accorgesse, le hanno letteralmente rubato il telefono e stavano quindi per scappare via. Fortunatamente però la donna, voltandosi, si accorge del tutto e tenta in ogni modo di recuperarlo. Ha ammesso che ha usato un linguaggio abbastanza scurrile e che per recuperarlo ha dovuto passare perfino alle mani.

“Mi è successa questa cosa particolare. Mio figlio si è spaventato e poi ho cercato di tranquillizzarlo. Mentre stavamo passeggiando mi hanno rubato il telefono. Me ne sono accorta guardando dall’altra parte e mi sono detta – Ma cosa fa quello con il mio telefono in mano- Gli ho dato qualche cazzotto, lui l’aveva passato al suo amico. L’ho recuperato, ho iniziato a dirgliene di tutti i colori però il mio telefono è qui adesso.”

Queste sono le parole della dama, usate per raccontare tutto ciò che è accaduto a tutti i suoi fan. Ha inoltre spiegato successivamente che ha dovuto tranquillizzare suo figlio poiché si era spaventato molto. Attualmente entrambi stanno bene e la loro vita può tornare alla normalità.