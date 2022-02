Bonolis, sapete quanto guadagna ad Avanti un altro? Pioggia di soldi in 1 sola puntata

Paolo Bonolis, uno dei conduttori più amati e conosciuti del piccolo schermo. Ogni volta con i suoi programmi registra ascolti record. Ma sapete quanto guadagna in una sola puntata? Non ci crederete mai, la cifra è stellare: scopriamo di più.

Impossibile non amarlo, con la sua intelligenza ed ironia conquista sempre il pubblico di Canale 5. Ma non tutti sanno che lui è anche uno dei conduttori più pagati della televisione italiana: scopriamo quanto guadagna.

Paolo Bonolis, uno dei conduttori più pagati

Paolo Bonolis, insieme a Maria De Filippi, Barbara D’Urso e Gerry Scotti, è uno dei conduttori più amati del panorama televisivo italiano. Il presentatore di Avanti un Altro è nato a Roma nel 1961, si è laureato in Politiche internazionali a La Sapienza di Roma.

Conosciuto per la sua particolare parlantina che gli ha permesso di conquistare il record dei Guinness World Record per aver pronunciato il maggior numero di parole in 60 secondi. Ha esordito nel piccolo schermo nel 1980 con il programma 3,2,1… in contatto!

Il successo è arrivato due anni dopo con Bim Bum Bam. Ha condotto altre trasmissioni importanti come Tira & Molla, i Telegatti, il Festival di Sanremo, Affari Tuoi, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan e Avanti un Altro.

Con i suoi programmi ha sempre raggiunto degli ascolti record. Alle spalle ha una carriera di quasi 40 anni molto importante, proprio per questo, è uno dei conduttori più pagati della televisione italiana: scopriamo di più.

La cifra stellare: soldi a palate in una sola puntata

Non tutti sanno che Paolo Bonolis non solo è uno dei conduttori più amati di sempre, ma è anche un grande autore. Proprio per questo, il suo lavoro lo porta a guadagnare cifre davvero stellari, inimmaginabili, non ci crederete mai.

Secondo alcune indiscrezioni sulle stime del suo stipendio che circolano sul web, il marito di Sonia Bruganelli riuscirebbe a portare a casa circa 40 mila euro solamente per la conduzione di una puntata di Avanti un altro, lo show che va in onda in prima serata su Canale 5 alle 18.45.

Facendo dei calcoli, Bonolis raggiungerebbe circa 9 milioni di euro all’anno. Ovviamente, sono solo stime e non informazioni confermate dal diretto interessato. Anche se spesso lui e sua moglie Sonia Bruganelli sono stati attaccati per aver ostentato le loro ricchezze, a causa delle foto condivise dei social del loro aereo privato.