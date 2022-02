Avanti un altro, Bonolis a terra: il concorrente tira una ginocchiata micidiale | VIDEO

By

Nel mini mondo di Avanti un altro gli aspetti esilaranti sono tanti sia dei concorrenti sia degli ospiti fissi del programma. Vediamo stavolta cosa è successo.

Il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti ha conquistato un pubblico molto vasto per il suo essere esilarante.

Avanti un altro pure di sera tolto di mezzo?

All’annuncio che il gaming show di canale 5 Avanti un altro, sia stato tolto di sera, una volta la settimana, ha fatto credere che il programma non avesse avuto successo. In realtà, il mini mondo di Paolo Bonolis che, ogni tardo pomeriggio intrattiene e diverte gli italiani, ha avuto un grande successo anche nella fascia serale.

Avanti un altro pure di sera, è andato in onda nel corso delle domeniche di gennaio. Verrà sospeso a febbraio per poi riprendere a marzo. Si è trattato di una scelta meditata da Mediaset. Lo scopo è stato quello di lasciare spazio ad altri programmi, come lo Show dei Record, condotto da Gerry Scotti che ha avuto dei tempi di lavorazione piuttosto lunghi.

Intanto, Paolo Bonolis non la smette di far parlare di se. Ad esempio, il conduttore di canale 5 è andato a giocare a padel con Nasser Al-Khelaïfi, il presidente del Paris Saint Germain. Il padel è uno sport in cui il figlio Davide eccelle parecchio.

La ginocchiata a Bonolis

Nel corso della trasmissione Avanti un altro, oltre che ai protagonisti fissi del mini mondo, che il pubblico ha imparato a conoscere, anche i concorrenti sono spesso sopra le righe. Sono proprio loro che, spesso si prestano a scenette colorite e divertenti con i conduttori del game show.

E’ stata la volta di un concorrente, parecchio alto, chiamato Ciro, che nell’atto di alzarsi è andato incontro a Paolo Bonolis. Forse per goffaggine, lo ha urtato, dandogli una violenta ginocchiata. Una ginocchiata che è finita contro il ginocchio di Bonolis. Il conduttore, ha colto la palla al balzo per gettarsi a terra in modo teatrale.

Al che, Ciro è andato a soccorrerlo per alzarlo da terra e per scusarsi dicendo che, il motivo di quel gesto, non era niente di personale.

Al che, tra le risate del pubblico, nel momento in cui il concorrente si allontanava, gli lanciava degli oggetti contro di spalle. Insomma, i momenti di comicità, seppur semplice, ci sono sempre. Forse è per la sua leggerezza che il programma è tra i più seguiti di quella fascia oraria.