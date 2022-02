Amici, LDA rompe tutto: mai vista una cosa così in 20 anni | Maria non ci crede

Il giovane talento LDA, allievo nella scuola di Amici, rompe tutto per via di alcuni avvenimenti. Mai visto un episodio così nella storia del programma, la conduttrice Maria sconvolta.

La sua presenza all’interno della rinomata scuola, talent condotto dalla famosissima Maria De Filippi, ha suscitato l’interesse di molti. Luca è un giovane talento che, come tutti coloro che hanno deciso di intraprendere questo percorso, cerca in tutti i modi di riconcorrere e raggiungere un sogno. Come ben saprete però il ragazzo inizialmente non si è affatto presentato con il suo vero nome, ha preferito utilizzare un nome d’arte così da camuffare al sua identità. Il suo comportamento di certo non deriva da una vergogna o ben altro, il giovane talento ha deciso di camuffarsi semplicemente perché voleva essere accettato solo ed esclusivamente per le sue capacità.

Con il passare del tempo però i professori che si trovano all’interno della scuola si sono accorti della mancata verità. Essere figlio di Gigi D’Alessio purtroppo lo ha penalizzato incredibilmente. Una delle maestre della categoria canto ha perfino ammesso di esser rimasta delusa poiché dal figlio di un cantate così famoso si sarebbe aspettata ben altro. Nonostante i giudizi e le numerose critiche, il ragazzo ha tenuto la testa bassa ed ha continuato a lavorare duramente raggiungendo così numeri di ascolti inimmaginabili.

LDA rompe tutto, mai successo in 20 anni, Maira De Filippi senza parole

Come ben saprete questi ultimi giorni sono particolarmente stressanti per tutti i giovani talenti che hanno deciso di intraprendere questo percorso. I maestri infatti dovranno decidere chi mandare al serale e chi invece dovrà abbandonare il programma. Attualmente sono state consegnate solo 4 maglie. Questa loro scelta ha creato molto scompiglio nella casetta e in tutti coloro che seguono attentamente il programma. Il figlio di Gigi D’Alessio non ha ancora ottenuto la maglia del serale, la quale gli permette di proseguire questo percorso aprendogli inoltre innumerevoli porte.

Nonostante i numerosi dissapori che alcuni professori provano nei suoi confronti, il ragazzo è un vero talento. All’interno del programma è l’unico ad aver ottenuto il record di ascolti su Spotify. A tal proposito, tutti i fan del ragazzo trovano completamente ingiusto che a lui non sia stata ancora assegnata alcuna maglia. Ricordiamo infatti che l’allievo ha ottenuto perfino Disco di Platino, i soli pochissimi mesi.

In molti suppongono che, per alcuni insegnanti, questo non sia abbastanza dal momento che il giovane prodigio deriva da una famiglia d’arte. per questo motivo infatti si sarebbero aspettati molto di più.