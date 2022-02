Amadeus, quanto prende ai Soliti Ignoti? Guadagna cifre impensabili in mezz’ora

Amadeus è uno dei conduttori più pagati in Rai. Ma quanto guadagna per condurre i Soliti Ignoti? Le cifre ti stupiranno.

Reduce dalla conduzione di un Sanremo dai record, Amadeus torna a condurre i Soliti ignoti su Rai 1.

Amadeus: l’uomo dei record

Lo show man Amadeus è reduce da un Sanremo dei record. Alla sua terza conduzione del Festival di Sanremo, l’uomo è diventato uno dei volti più amati della televisione italiana. Non solo questi due programmi di successo ma anche altri, a partire dai vari show L’anno che verrà. A Sanremo ha ricoperto anche il ruolo di direttore creativo, occupandosi anche personalmente dei cantanti e delle co-conduttrici che avrebbero dovuto affiancarlo.

Il motivo del suo successo risiede sicuramente nel suo savoir faire e nella sua empatia ma anche per incarnare l’uomo medio italiano, non bellissimo e attaccatissimo alla sua famiglia, in primis a sua moglie Giovanna. La stessa che, insieme ai figli, ha fatto il tifo per lui seduta tra le prime file del palco dell’Ariston. Con la moglie ha un seguitissimo account Instagram in comune. Il loro amore è nato proprio in televisione.

La domanda che si pongono i telespettatori ed i fans è soprattutto una: quanto guadagna Amadeus. In particolare, gli italiani si stanno chiedendo quanto guadagna Amadeus per condurre i Soliti ignoti che va in onda quasi tutti i giorni, prima del Tg1.

Quanto guadagna ai Soliti Ignoti

Amadeus, per condurre l’ultima edizione del Festival di Sanremo, stando alle indiscrezioni, ha incassato ben 500 mila euro. Un cachet che è aumentato rispetto al 2017, dato il successo del conduttore e gli ascolti che ha fatto registrare.

Stando ad alcune indiscrezioni, il conduttore guadagnerebbe ogni anno circa 1 milione di euro, a cui si aggiungono guadagni extra dovuti a show una tantum come, appunto, L’anno che verrà. Qualche anno prima, comunque, le cifre restavano comunque alte: attorno agli 800/900 mila euro l’anno. Uno scarto con Flavio Insinna di circa 500 mila euro. Secondo le indiscrezioni, infatti, il collega guadagnava 1,5 milioni di euro per 12 mesi di lavoro.

Detto questo, si possono fare facilmente delle stime sui suoi guadagni per una mezz’ora di conduzione che sarebbe la durata media di una puntata de I Soliti Ignoti. Si tratta di una trasmissione caratterizzata da una grande suspance: un concorrente dovrà indovinare, proprio come se fosse un detective, l’identità nascosta di un personaggio tra quelli presenti in studio.