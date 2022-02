Zucchero di canna, molto meglio quello bianco: i danni insospettabili

A livello nutritivo, lo zucchero bianco e lo zucchero di canna sono simili, infatti, si tratta comunque e pur sempre di saccarosio.

Ad ogni modo, entrambi hanno sapori e proprietà contrastanti che gli danno funzioni diverse come ingredienti.

Zucchero di canna

Si possono acquistare molti tipi diversi di zucchero, il che rende difficile individuare quale sia il migliore per determinati cibi o ricette. Occorre ricordare che lo zucchero è un alimento povero di sostanze nutritive benefiche, quindi le persone dovrebbero limitare l’assunzione di zucchero a dei piaceri occasionali.

Le varietà di zucchero bianco e di canna hanno sapori e consistenze diverse, e spesso le ricette richiedono quel tipo specifico di zucchero. Sostituire un altro tipo di zucchero può cambiare la consistenza generale e il gusto del piatto che stiamo preparando.

Inoltre è ormai noto che un consumo eccessivo di zuccheri semplici, può portare dei danni per la salute, e in effetti da parte dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità, è arrivata la raccomandazione di non superare i 5/6 cucchiaini al giorno.

Una raccomandazione che in molti hanno colto, tant’é che c’è stato un proliferare di dolcificanti e di adozioni dello zucchero di canna, con relative domande circa le differenze tra le due tipologie di zucchero.

Distinzioni tra gli zuccheri di canna

Una distinzione è necessaria tra i diversi tipi di zucchero di canna, quello integrale non è sottoposto ad alcun processo di raffinazione. Questa è la differenza più grande rispetto allo zucchero bianco. Altro zucchero è quello grezzo il cui colore scuro viene dalla quantità minore o maggiore di melassa.

A parte subire una lavorazione simile allo zucchero tradizionale, non si possono annotare differenze sostanziali anche dal punto di vista calorico. Infatti nella conta delle calorie 100 grammi di zucchero di canna danno un apporto di circa 350 calorie, quello bianco circa 380.

Dunque una realtà ben diversa da quello che le persone sono portate a credere, perché alla fine si tratta sempre di saccarosio, che apporta calorie vuote prive di sostanze utili all’organismo.

Questo sta a specificare che sia lo zucchero di canna che quello bianco sono solo una carica di energia immediata, che se si assumono in quantità eccessive può risultare dannoso per la salute.

Quindi non esistono grosse differenza tra lo zucchero bianco e quello di canna e per quanto lo zucchero di canna non sia dannoso , è allo stesso modo sconsigliato, al pari dello zucchero soprattutto in caso di alti valori dello zucchero e diabete.

Quando scegliamo lo zucchero di canna dobbiamo prestare attenzione alle eventuali frodi di cui è spesso soggetto lo zucchero di canna, che può semplicemente essere zucchero bianco colorato.