UeD, la gravissima accusa nei confronti di Ida “Uno sgorbio” | Lui non resiste e sbotta definitivamente

Gravissime accuse all’interno dello studio di UeD, parole pesantissime dette davanti a tutti i presenti ed il pubblico da casa. Ida accusata gravemente.

Il programma condotto dalla famigerata conduttrice Maria De Filippi ha come scopo di unire le innumerevoli persone che desiderano trovare la propria anima gemella. Sono svariate le coppie infatti che, grazie al dating show, oggi condividono la propria quotidianità. Delle volte però capita che non tutti coloro che si presentano nello studio riescono nel proprio scopo. Inoltre, all’interno dello studio vi sono alcuni dissapori. I telespettatori sono ormai abituati agli innumerevoli scontri tra opinionisti e corteggiatori e tronisti.

Grazie al trono over il pubblico assiste a molteplici discussioni fra l’opinionista Tina Cipollari e la dama Gemma Galgani, principalmente. La donna solitamente esprime i suoi pensieri esplicitamente e senza peli sulla lingua. Questa volta però a creare caos nello studio non è stata l’opinionista ma una dama in particolare. Come potrete ben immaginare la conduttrice non è affatto d’accordo a questi determinati scontri ed infatti tenta in tutti i modi di placare gli animi, nonostante questo però sono molti gli avvenimenti fuori dal comune che accadono. I protagonisti di questa vicenda sono svariati e coinvolgono protagonista davvero improbabili, inoltre mai nella storia del programma televisivo abbiamo assistito ad uno scenario di questa portata.

Ida Platano, accuse gravissime alla dama di UeD: cosa è successo

Nelle ultime ore, come vi abbiamo già anticipato, si è scatenato un vero e proprio putiferio. La protagonista indiscussa dell’accaduto è proprio la dama Platano, la quale avrebbe offeso pesantemente un cavaliere assieme ad un altro volto importante del programma. Il terzo volto coinvolto è proprio Alessandro, conoscente della dama che tenta in tutti i modi di aggiudicarsi la sua attenzione. Delle volte però, gli sforzi fatti raggiungono il limite del pensabile e sfociano in altro.

A quanto pare Alessandro e la dama Platano avrebbero deriso pesantemente il cavaliere Angelo. Quest’ultimo non ha subito risposto poiché ha semplicemente sentito la loro conversazione. Per questo motivo infatti è rimasto in disparte fino al momento in cui ha reputato opportuno parlare, ovvero all’interno dello studio televisivo.

“Finisce la trasmissione e andiamo nel camerino, io sto al camerino di fianco ad Alessandro ma lui questo non lo sa. Chiama Ida, si mettono d’accordo sulla serata: 22 meno un quarto aperitivo e 22:00 cena. ‘Ma tu hai visto quello sgorbio vicino la macchina del caffè?‘ Ida cercava di capire. ‘Si si, quello là con gli occhi azzurri, quello sgorbio quello giovane.'”

Queste sono le parole di Angelo, le quali incriminerebbero i due soggetti. A suo dire, la dama Platano, non avrebbe ascoltato questa conversazione e non ne avrebbe mai fatto parte.