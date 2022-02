“Non ho niente sotto” Sissy si scorda di vestirsi ma Maria capisce tutto | Gelo ad Amici

Sissy, una delle allieve più amate di Amici di Maria De Filippi. Nella scorsa puntata di Amici si è trovata ad affrontare un momento davvero imbarazzante in studio, fortunatamente è intervenuta la conduttrice: scopriamo cosa è accaduto.

Ad Amici di Maria De Filippi i colpi di scena non mancano mai, ma la conduttrice del noto talent fortunatamente sa come gestire ogni imprevisto con classe ed eleganza, infatti, è proprio quello che è accaduto durante l’ultima puntata: scopriamo di più.

Momenti di imbarazzo per Sissi: cala il gelo

Nel diciannovesimo appuntamento di Amici di Maria De Filippi abbiamo assistito a tantissime emozioni e colpi di scena. Il serale si avvicina e gli insegnanti del talent possono già decidere chi mandarvi oppure chi eliminare per sempre dalla scuola.

Nella scorsa puntata abbiamo visto la maestra Lorella Cuccarini dare la maglia del serale a Sissi. La giovane allieva è stata la prima cantante ad accedervi. Considerando tutte le sue esibizioni di questi ultimi mesi, Sissi è una delle più talentuose e meritevoli di questa edizione.

Inoltre, lei è anche una dei volti più amati dai telespettatori. E’ una ragazza semplice, rispettosa che ama studiare e mettersi in gioco. Il pubblico la ama perché quando è sul palco riesce ad esprimere tutte le sue emozioni.

Ma chi segue la trasmissione da mesi, sa che è anche molto timida, infatti, durante la scorsa puntata, nello studio di Amici di Maria De Filippi si è creato un momento d’imbarazzo in cui è calato il gelo: scopriamo cosa è accaduto.

Sissi dimentica di vestirsi: interviene Maria De Filippi

Durante la scorsa puntata, Sissy ha conquistato la maglia del serale di Amici di Maria De Filippi. In quell’istante è accaduto l’impensabile. L’allieva si è presentata in studio con una giacca molto elegante, ma sotto non aveva niente addosso. Proprio per questo, quando è andata a prendere la felpa non l’ha potuta indossare e con una voce tremante ha detto:

“Non posso metterla, non ho niente sotto”

La conduttrice ha subito capito e per toglierla da questo momento così imbarazzante l’ha invitata ad uscire dallo studio per cambiarsi in tranquillità. Una scena che non è passata inosservata ai telespettatori di Canale 5, infatti, sul web in tantissimi hanno scritto dei commenti di supporto per Sissi.