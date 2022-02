Ida Platano, lui non riesce a dimenticarla: i fiori arrivano proprio da parte sua

Ida Platano, una delle dame più amate del trono over di Uomini e Donne. Il 14 febbraio è il giorno di San Valentino e lei per l’occasione ha ricevuto una sorpresa davvero speciale. Ma da parte di chi? Scopriamolo.

Una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne è proprio Ida Platano, l’amica del cuore di Gemma Galgani. La sua vita sentimentale è continuamente al centro dell’attenzione sin dalla sua storia con Riccardo Guarnieri. Oggi non è fidanzata ma a San Valentino ha ricevuto una sorpresa bellissima proprio da lui: scopriamo di chi si tratta.

Ida Platano, l’incredibile sorpresa a San Valentino

Ieri 14 febbraio, nel giorno della festa degli innamorati, Ida Platano ha ricevuto una sorpresa bellissima che ha condiviso sul suo seguitissimo profilo social. La dama del trono over, dopo la travagliata conoscenza con Diego, ha deciso di rimettersi in gioco.

Ora sembra aver ritrovato la serenità grazie alla frequentazione con il cavaliere Alessandro, sceso apposta per lei. I due sono sempre più vicini e nel giorno di San Valentino, Ida ha mostrato a tutti i suoi follower la sorpresa che ha ricevuto, ovvero, un bellissimo mazzo di fiori.

Ida Platano per San Valentino riceve un mazzo di fiori…sicuramente sarà da parte di Alessandro. 😍 pic.twitter.com/lAm4mbTf93 — Mondotrash (@Mondotrash1) February 15, 2022

La donna non ha citato la persona che avrebbe fatto questo meraviglioso gesto, ma molto probabilmente si tratta del suo corteggiatore. Tra i due va tutto a gonfie vele e ovviamente l’uomo non si sarebbe mai potuto presentare a mani vuote in questa occasione.

Chi è Alessandro, il cavaliere di Ida Platano

Non è passato inosservato il nuovo protagonista di Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza. Lui è lo spasimante di Ida Platano e anche se si conoscono da poco tra i due c’è già molto feeling. Dell’uomo sappiamo che ha 39 anni ed è di Salerno, inoltre, è laureato in economia e attualmente lavora nell’azienda di famiglia.

Ha deciso di partecipare al dating show di Canale 5 per conoscere la famosa dama del trono over e a quanto pare ha fatto colpo. E’ scattato addirittura un bacio e Ida ha anche ammesso di essere gelosa di lui.

Ci sono tutti i presupposti per una bellissima storia d’amore ma è ancora troppo presto per cantar vittoria. Non ci resta che aspettare per vedere se si evolverà la frequentazione tra Alessandro e Ida Platano.