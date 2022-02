Giovanna Civitillo racconta pubblicamente del bigliettino che le ha consegnato l’assistente di Amadeus. Ecco tutta la verità: cosa è successo realmente.

La famosa ex valletta decide finalmente di raccontare a cuore aperto tutta la verità. In queste ultime settimane la donna si ritrova sotto gli occhi attenti dei riflettori e sotto il giudizio ferreo di tutto il pubblico. Come ben saprete nelle ultime settimane si è tenuto il Festival di Sanremo, il quale è stato condotto dal famigerato Amadeus. L’evento tenuto all’Ariston, come praticamente ogni anno, ha riscontrato un enorme successo. Ad attirare l’attenzione di tutti i telespettatori però non sono stati solo ed esclusivamente i cantanti in gara. Ovviamente questi ultimi sono stati i principali protagonisti ed a loro volta hanno riscosso un ulteriore notorietà.

L’attenzione del pubblico si è posata, come di norma, anche su tutti coloro che sono saliti sul palco dell’Ariston o che comunque sono stati menzionati. Il conduttore ha più volte ringraziato la moglie, la quale era seduta in primissima fila. Occupando un posto così importante la donna ha dovuto sfoggiare i suoi migliori look, così da non deludere le aspettative dei propri fan ed ovviamente presentarsi al meglio. Un biglietto in particolare però ha suscitato tanto scalpore ed ora vi chiariremo tutta la storia.

Giovanna Civitillo racconta del famoso bigliettino a lei consegnato dall’assistente di Amadeus

Come ben saprete i due ormai condividono la propria quotidianità rimanendo quasi in simbiosi. L’uno è la forza dell’altra ed entrambi infatti si supportano in ogni momento delle loro giornate. Il loro amore nasce diversi anni fa, inaspettatamente. Tutti sono rimasti ammaliati dalla loro semplicità e dalla loro sincerità. Al giorno d’oggi è abbastanza difficile trovare delle relazioni basate su sentimenti indissolubili nel mondo dello spettacolo. Ma come è nata la loro favola?

Molti anni fa i due lavoravano insieme nel famigerato programma “L’Eredità”, nonostante questo però a stento si sono rivolti la parola. Entrambi provavano interesse l’un l’altra ma nessuno dei due si è mai fatto avanti fino al fatidico giorno. L’ex valletta racconta che un giorno, in camerino, l’assistente del suo attuale marito, le consegnò un bigliettino.

“Mi arriva questo biglietto dall’assistente di Amadeus, Gianfranco. – Se ti va piacere andiamo a prendere un caffè. (firmato A.)- Ma come lo capisco? Erano mesi e mesi di sguardi, erano mesi di frecciatine però io sono sempre stata molto sulle mie. L’ho fatto penare. Io rispondo, a voce però. poi questo caffè è diventata una favola.”

Tutto grazie a Gianfranco 🤣✈️ pic.twitter.com/7yIsePjyam — Newsflash (@Newsfla11501033) February 15, 2022

Queste sono le parole della donna mentre confessava il primo passo del suo attuale marito Amadeus, da allora non si sono più separati. Oggi vivono insieme e coltivano ancora il loro amore senza mai voltarsi le spalle.