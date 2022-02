“Ecco Can Yaman” Paolo Bonolis ad Avanti un Altro non ci crede: “A che cane assomigli” | Brutalizzato

Il famosissimo conduttore Paolo Bonolis non ci crede affatto ad Avanti un Altro, davanti a lui “Can Yaman”. Brutalizzato davanti a tutto il pubblico.

Lui è un grande conduttore che con il passare del tempo si è fatto largo tra i più grandi volti del mondo dello spettacolo. Oggi si ritrova a condurre molti programmi di successo, ognuno di loro ha un format completamente diverso. Nonostante questo però il conduttore non riscontra alcuna difficoltà poiché vanta di una grande versatilità e professionalità. Nel programma in questione si ritrova a fare i conti con tutto il pubblico che rimane quasi imbambolato davanti a tutti coloro che desiderano tentare la sorte e quindi giocare. Sono molti i volti che sono riusciti a portarsi a casa la somma in denaro tanto desiderata, ancor di più però chi non è riuscito a superare nemmeno il primo turno.

Come ben saprete il programma è strutturato in modo completamente diverso dagli altri, si presenta infatti con il conduttore seduto ed i presunti concorrenti in piedi e soprattutto in fila uno dietro l’altro. Dando questa incredibile possibilità a tutti coloro che lo desiderano, davanti a lui si potrebbe presentare chiunque. Svariate volte infatti l’uomo ha dovuto affrontare situazione letteralmente imbarazzanti ed ovviamente fuori programma.

Paolo Bonolis, brutalizzato ad Avanti un Altro: cosa è successo

Come vi abbiamo già anticipato, nello studio del programma a quiz si possono presentare tutti coloro che lo desiderano. Non è di certo la prima volta quindi che il conduttore si trova faccia a faccia con uno sconosciuto che non rispecchia particolarmente quelli che sono i suoi interessi. Nonostante questo però, tutti hanno le stesse possibilità, come è giusto che sia.

Alcune ore fa, un concorrente ha lasciato completamente senza parole il conduttore ed ovviamente tutti i presenti. A quanto pare il giovane ragazzo, presentatosi con la speranza di vincere, con delle semplici parole ha portato il gelo in studio.

Lui di chiama Mario, ben vestito, apparentemente simpatico ed intelligente. Prima ancora di iniziare con la serie di domande il ragazzo ha deciso di confessare alcune cose. A quanto pare, nella sua vita quotidiana, tutti coloro che lo conoscono lo associano ad un particolare attore. Questo attore, per la precisione famoso grazie alle serie turche spopolate in tutta l’Italia, è proprio Can Yaman.

“Non so se te ne sei già accorto ma mi fermano per strada perché dicono che io somigli a Can Yaman.”

Sosia di Can Yaman 🤣 pic.twitter.com/DDwHaZ3yBG — News2022 (@News20221) February 14, 2022

Queste sono le parole del giovane Mario, al che il conduttore rimanendo senza parole e non avendo capito assolutamente ciò che gli era stato detto ha replicato così: “A chi? A che cane assomiglia?”. Ovviamente la sua risposta porta con sé grandi dosi di ironia, dopo qualche minuto infatti il pubblico e lo stesso concorrente sono scoppiati in una fragorosa risata.