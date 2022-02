Chiacchiere di carnevale, la ricetta di Iginio Massari: le faranno fuori in 2 minuti

Febbraio è ben rappresentato dalle chiacchiere di carnevale, dai coriandoli e dalla possibilità di indossare un costume e di andare in giro mascherati.

Sarà anche il mese più corto dell’anno, ma in quanto a giorni in cui allentare la tensione sovvertire le regole, febbraio è tra i mesi più amati dai bambini. In quale altro mese possono indossare l’abito dei loro super eroi?

Se in passato si poteva scegliere solo tra le maschere della tradizione come Arlecchino, Colombina, Pantalone, Pierrot o Pulcinella, oggi la scelta è molto più ampia e si può decidere di indossare un costume di Batman o semplicemente l’eroe di un cartone animato.

Qualche anno fa una bimba mi chiese di vestirla come il suo super eroe preferito: Darkwing Duck, un papero! Una cosa però non è cambiata in questi anni la voglia dei dolci di carnevale! Per cui via libera a tagliatelle, bombette, ravioli dolci, castagnole e le classicissime “chiacchiere di carnevale”.

Chiacchiere di carnevale

Nell’antica Roma le chiacchiere erano chiamate “fritcilia” per il fatto che erano fritte nel grasso di maiale e se ne preparano in quantità industriale per i Saturnali. Ma questo dolce ha tanti nomi, ad esempio in Piemonte sono più notte con il nome di Bugie, mentre in Emilia Romagna vengono chiamati Fiocchetti.

Molti cuochi e chef si sono cimentati nelle loro personali creazioni, quella che segue è la ricetta con la preparazione indicata dal maestro di alta pasticceria Iginio Massari.

Ingredienti

400 g di farina Manitoba

100 g di farina 00

60 g di zucchero semolato

60 g di burro morbido

175 g di uova intere

50 g di Marsala ( ma possiamo usare anche del Rum o la grappa, anche se l’impasto risulterà meno)

4 g di sale

scorza grattugiata di 1 limone di coltivazione biologica

olio di semi di arachide, per la frittura

zucchero a velo vanigliato q.b.

Preparazione

Per la preparazione delle nostre chiacchiere di carnevale possiamo utilizzare una planetaria, o in caso contrario eseguendo l’impasto a mano.

Comunque si inizia sempre setacciando le farine, che metteremo in una capiente terrina insieme al burro che avremo tirato via dal frigorifero un po’ prima per averlo morbido e infine lo zucchero.