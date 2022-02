Caserta, bimbi dell’asilo picchiati e strattonati. Le maestre si difendono: “Sottoposte a turni massacranti”

By

Le due maestre dell’asilo privato di Casapulla (Caserta) hanno risposto alle domande del gip. Al momento si trovano agli arresti domiciliari.

La direttrice della scuola, anche lei finita al centro delle indagini, si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Una vicenda che ha scosso l’intera comunità di Casapulla, piccolo paesino in provincia di Caserta, finito al centro di una brutta pagina di cronaca nera.

Lo scorso 9 febbraio due maestre di un asilo privato di Casapulla, Le piccole pesti, e la preside della scuola sono finite agli arresti domiciliari, con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei piccoli alunni che frequentavano l’istituto.

I piccoli sarebbero stati sottoposti a violenze fisiche e psicologiche continue. Imboccati con forza, scaraventati dalle brandine mentre dormivano, costretti a stare ore in punizione con le mani in testa o relegati vicino al bidone della spazzatura per mangiare.

Sono solo alcune delle terribili vessazioni che gli alunni della scuola privata, tutti bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni, sono stati costretti a subire per mesi interi.

È stata la denuncia di una ex maestra dell’istituto a far scattare le indagini. L’insegnante si era licenziata perché in disaccordo con i metodi utilizzati dalle sue colleghe.

I sospetti di alcuni genitori, che hanno assistito a una ritrosia sempre più frequente nei figli, hanno confermato quelle che erano soltanto ipotesi.

Sono quindi scattate le indagini e le telecamere di sorveglianza installate nell’istituto hanno offerto agli inquirenti la prova fotografica dell’orrore.

Le due maestre rispondono al gip e ammettono le loro responsabilità

Al cospetto del giudice per le indagini preliminari, Alessandra Grammatica, le due maestre hanno ammesso le loro responsabilità.

Stressate dal troppo lavoro e da una paga misera, 2,50 Euro l’ora, avrebbero sfogato la loro frustrazione sui piccoli alunni.

Come riferisce Edizionecaserta, Anna Lucia Spina, 44 anni, di Macerata Campania (Caserta) e Valeria Eliseo, 28 anni, anche lei di Macerata Campania, sono finite agli arresti domiciliari.

Indagata e sottoposta ai domiciliari anche la direttrice dell’istituto, Francesca Merola, 47 anni di Casapulla.

La Merola, al contrario delle due maestre, si è avvalsa della facoltà di non rispondere di fronte al gip.

Per le tre indagate, l’accusa è di maltrattamenti nei confronti dei bambini.