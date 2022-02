Barbara Palombelli, l’avete mai vista a 20 anni? “Altro che Belen” | FOTO

By

Anche Barbara Palombelli ha avuto 20 anni. Vediamo com’era: una bellezza stratosferica, quasi da superare quella di Belen.

La conduttrice di Forum è stata famosa in passato anche per essere stata una mamma coraggio.

La carriera di Barbara Palombelli

Giornalista e conduttrice, sia televisiva che radiofonica, troviamo oggi Barbara Palombelli al timone di Forum su rete 4 sin dal 2013. Si tratta di un programma storico in onda sulle reti Mediaset basato sulla messa in scena di processi di tipo civile, con tanto di giudici e pubblico.

Nata nella capitale nel 1953, Barbara Palombelli ha iniziato la sua carriera televisiva approdando in Rai. Prima di Forum ha condotto, sin dal 2018, la trasmissione Stasera Italia che approfondiva attualità e cronaca. In Rai è tornata nel 2021, quando ha partecipato a Sanremo 21 sostituendo Simona Ventura che aveva il covid. Il suo fu un discorso che fece parecchio discutere.

Sotto i riflettori è finita anche la sua vita privata. Sì perché la conduttrice è moglie di Francesco Rutelli, che ha ricoperto il ruolo di sindaco di Roma. Dal loro matrimonio, avvenuto nel 1982, è nato Giorgio.

I due hanno, poi, deciso di adottare tre figli Francisco, Monica e Serena. Quest’ultima partecipò al GF nel 2016. In particolare, le due sorelline erano state abbandonate in un orfanotrofio e minacciate di morte da un padre violento. La lotta della coppia per adottarle fu dolorosa e molto lunga. Ecco perché il soprannome di mamma coraggio.

Barbara Palombelli da giovane

Recentemente è comparsa una foto da giovane di Barbara Palombelli. Una foto in costume, mentre esce dall’acqua, che mostra una Barbara in forma smagliante che oggi non avrebbe nulla da invidiare alla Belen di turno.

Eppure, la conduttrice ha affermato di non aver mai curato il suo corpo, se non dopo i 40 anni. Prima di allora, gli unici interessi della donna sono stati lo studio prima, il lavoro e la famiglia poi. Poi, in lei, è come se fosse scattata una scintilla che l’ha spinta a dedicare tempo ed energie a curare il suo benessere psicofisico.

Un click mentale che l’ha fatta trasformare da mamma tutta casa, lavoro e chiesa, come ha affermato la stessa Palombelli, a bella panterona come l’hanno definita alcuni suoi fans. Oggi, a 68 anni, non ha nulla da invidiare al fisico che mostrava nella sua fotografia da giovane. Sarà merito del tempo che dedica al suo corpo o di qualche ritocchino estetico?