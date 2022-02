Antonino Spinalbese volta pagina, ha già dimenticato Belen con lei | FOTO

Il famosissimo Antonino Spinalbese, dopo la dura rottura con la showgirl Belen Rodriguez, volta completamente pagina con lei. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come potrete ben immaginare questi sono stati giorni molto difficili per il famoso influencer e modello. Quest’ultimo ha dovuto allontanarsi dalla sua amata per ragioni ancora del tutto ignote. Sono innumerevoli le teorie che trattano principalmente la loro rottura, alcuna di queste però ha suscitato realmente l’interesse dei due diretti interessati. Solo la scorsa estate i due hanno dato il benvenuto alla loro figlia Luna Marì, la quale ha portato innumerevole gioia. Dopo qualche tempo però felicità si è tramutata in un altro sentimento contrastante, i due hanno iniziato ad allontanarsi fino a perdersi del tutto.

Entrambi, nonostante le divergenze, tentano in tutti i modi di essere degli ottimi genitori per i propri figli, inoltre il modello aveva legato molto con il primogenito della donna. Santiago però, figli del ballerino Stefano De Martino, non è affatto dispiaciuto. Oltretutto pare che Belen e Stefano si siano nuovamente avvicinati, anche se tendono a camuffare praticamente ogni loro movimento. La notizia del loro ritorno, nonostante i tentativi dei due, ha subito fatto il giro del web ed ovviamente Antonino non ha preso molto bene il tutto.

Antonino Spinalbese dimentica finalmente Belen e si consola fra le braccia della nuova fiamma

Nelle ultime ore abbiamo potuto osservare i vari movimenti dei Vip, i quali hanno deciso di pubblicare le loro fughe d’amore sui rispettivi profili social. A differenza loro però, il modello si è molto limitato. Molti si aspettavano una dedica per la piccola Luna Marì, omaggiando l’amore che l’uomo prova nei confronti della piccola bambina. In realtà però i fan sono rimasti del tutto colpiti per via di una pubblicazione del tutto inaspettata.

A quanto pare, contro ogni pronostico, il padre della piccola ha voltato completamente pagina e non pensa minimamente ad un ritorno della famosa conduttrice e modella Belen Rodriguez, nonché madre di sua figlia.

Secondo quanto si può ben notare dalla foto sopra riportata, l’uomo ha ricevuto dei cioccolatini, esattamente dei Baci Perugina, dalla sua presunta dolce metà. Come si può ben vedere la donna ha come iniziali: SV. Attualmente non si conosce l’identità della donna, non ci resta quindi che attendere che i due vengano beccati insieme, facendo coì la prima mossa. Belen Rodriguez cosa ne penserà di tutto questo, le cose cambieranno o entrambi continueranno per il loro sentiero?