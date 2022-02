Amici, ricordate Rafael? Il ballerino cubano ad un passo dal carcere: vita rovinata

By

Rafael Quenedit Castro, ex allievo di Amici, è finito sotto i riflettori a causa del suo passato terribile di cui ha parlato suo fratello Carlos. Ecco cosa è successo.

Rafael è stato uno dei ballerini che ha fatto strage di cuori ad Amici tra le fans del programma.

Chi è Rafael di Amici

Tra i vari concorrenti che, nel corso delle edizioni, si sono avvicendati ad Amici, è difficile dimenticare: Rafael Quenedit. Il ragazzo entrò nella scuola più famosa della tv perché Alessandra Celentano lo volle fortemente. Egli, infatti, entrò quando il talent era già iniziato per quella edizione. Il ballerino cubano catturò l’attenzione di tutti abbastanza velocemente e ottenne il terzo posto nella categoria danza. Da allora sono passati quasi quattro anni.

Rafael di Amici oggi ha un profilo Instagram molto attivo, da cui si apprende che è diventato il primo ballerino del Ballet Nacional de Cuba. Insomma, la sua passione ed il suo talento non sono andati sprecati.

Per molti, Rafael ha rappresentato un allievo non solo con grande talento ma anche con classe ed umiltà. In un post sui suoi social, fu lui stesso a manifestare la gratitudine al programma di Maria De Filippi.

La sua vita dopo il talent

Il fratello maggiore di Rafael, Carlos, ha raccontato, qualche anno dopo, della vita difficile che lui e la sua famiglia hanno vissuto quando erano a Cuba. I due, già in tenera età, dovevano fare tanti sacrifici. Anche se, i loro genitori, facevano il possibile per fargli avere tutto ciò di cui avevano bisogno.

I due ragazzi, sin da giovanissimi, furono costretti a lasciare l’isola perché non gli riservava molte possibilità di futuro. Una cosa semplice a dirsi ma molto difficile da fare poiché, in quegli anni, il governo cubano puniva con il carcere chi emigrava.

Il primo a provare a scappare dall’isola fu Carlos che, negli Stati Uniti con la sua compagna di ballo per una gara, tentò di scappare provando a chiedere l’asilo politico, cosa che ottenne. Negli Usa egli continuò a ballare, diventando discretamente famoso. Purtroppo, però, la mancanza della famiglia era forte e decise di tornare temporaneamente dal fratello rimasto a Cuba.

Anche Rafael decise di trasferirsi a sua volta. Stavolta, però, senza rischiare il carcere poiché le regole del governo cubano erano cambiate. Rafael prima di approdare in Italia, ad Amici, studiò in Texas nella scuola di danza dello zio. Egli si trasferì in Europa sin dal 2017, quando approdò a Parigi.