Storico volto del famosissimo programma Amici fa un annuncio inaspettato, il pupillo di Maria in lacrime mentre confessa di diventare papà. Ecco di chi si tratta.

In molti suppongono che partecipare al rinomato programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi sia solo ed esclusivamente un percorso da percorrere senza dover pensare a nulla se non alla vittoria. In realtà non è affatto così poiché i giovani talenti che decidono di prendervi parte creano dei legami indissolubili che potrebbero perfino durare nel tempo. Abbiamo avuto diverse dimostrazioni negli anni, vi basterà pensare ai partecipanti della scorsa edizione. Questi ultimi infatti hanno condiviso molto, ad oggi sono ancora molto legati e sperano di condividere nuovi momenti insieme.

Gli allievi però non sono di certo gli unici ad affezionarsi. Dovete sapere infatti che gli alunni hanno davvero in bellissimo rapporto con la conduttrice Maria De Filippi. Quest’ultima infatti si impegna a capire le loro necessità e cerca di soddisfarle. Gli alunni però non sono di certo gli unici a vantare un rapporto del genere con lei. Tutti coloro che lavorano dietro le quinte vantano del suo affetto nel tempo. Nelle ultime ore la donna ha ricevuto la splendida notizia prima di tutti ed è rimasta entusiasta all’idea di vedere proprio il suo pupillo con in braccio suo figlio.

Lo annuncia davanti a tutto il pubblico di Amici: “Divento Papà”

Nelle ultime ore sta circolando un video sul web che vede come protagonista proprio lui. Come ben saprete in ogni puntata domenicale la conduttrice De Filippi invita vari ospiti a giudicare tutti gli allievi. In quest’ultima puntata la donna ha deciso di invitare proprio il famosissimo ballerino professionista che per anni ha lavorato nel programma. Marcello Sacchetta, dopo aver salutato tutti ha decido di annunciare pubblicamente la grande notizia.

Lui da anni vive la più bella storia d’amore di tutti i tempi insieme a Giulia Pauselli. I due sono entrambi dei ballerini affermati e, da molto tempo ormai, condividono la loro quotidianità essendo l’uno la forza dell’altra.

Per entrambi infatti è stata una gioia e sperano che tutto proceda per il meglio così da allargare la famiglia. Nello studio del talent, il giovane ballerino è perfino scoppiato a piangere confessando la notizia a tutti i presenti.

La conduttrice era già a conoscenza della situazione ed ha tentato di aiutarlo in qualche modo. -“Divento papà!”– Queste sono le uniche parole che il ballerino riesce a pronunciare per via della grande emozione.