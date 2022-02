Alex Belli, sapete quanto ha in banca? Numeri di chi lavora una ‘vita intera’

Sapete a quanto ammonta il conto o banca del famosissimo Alex Belli, attale vippone del GF Vip? Numeri davvero esorbitanti: ecco la cifra esatta.

Il famoso attore in questi ultimi mesi ha riscontrato un particolare successo per via della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Come ben saprete la sua presenza all’interno della casa ha creato molto scompiglio, i concorrenti che hanno condiviso la propria quotidianità con lui nel programma hanno assistito a degli episodi incredibilmente surreali. Inutile negarlo, inizialmente il triangolo amoroso formato dal vippone insieme alla moglie Delia e la vippona Soleil ha incuriosito in molti. Successivamente però qualcosa è cambiato.

Molti sono i grandi personaggi del mondo dello spettacolo che hanno profondamente criticato le sue azioni, definendole ridicole e prime di contenuti. Nonostante questa disapprovazione però lui è stato il personaggio principale di svariati salotti televisivi. Alcuni conduttori infatti gli hanno dato la possibilità di chiarire il suo comportamento davanti a tutto il pubblico presente in studio ed ovviamente il pubblico da casa.

Nonostante i vari tentativi e le innumerevoli promesse, a quanto pare la situazione non è affatto cambiata. Oltretutto, in numerosi sospettano una presunta collaborazione con la moglie Delia, la quale dovrebbe essere allo scuro di tutto ed invece all’interno della casa è stata trovata una pagina del copione scritto dallo stesso ex vippone.

Alex Belli, quanti soldi vanta il vippone nel suo conto in banca? Cifre incredibilmente alte

Come ben saprete nelle ultime ore, l’ex vippone ha deciso di riunirsi ai suoi vecchi compagni di avventura entrando nuovamente nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente ufficiale. Tutti coloro che decidono di intraprendere questo percorso vengono pagati in base alla propria carriera lavorativa.

Perfino il successo che si riscontra all’interno del programma stesso è un ottimo mezzo per valutare le cifre. Numerosi volti dello spettacolo, come già anticipato, non nutrono una particolare simpatia nei suoi confronti. Bisogna però ammettere che il reality ha giocato molto con il suo comportamento, vendendo innumerevoli clip.

Proprio per questo motivo il suo stipendio è uno di quelli più alti di tutti i concorrenti presenti fra le mura di casa. Tenendo conto perfino del suo rientro nel programma, avvenuto poche ore fa, questa cifre cresce incredibilmente.

Per capire realmente quanto il famoso vippone possiede sul conto in banca bisogna fare un semplice calcolo. Il vippone ogni settimana all’interno del Grande Fratello Vip guadagna 5 mila euro, se i suoi comportamenti vengono trattati anche in prima serata allora gli viene consegnata la stessa cifra per una sola sera. Sapendo che il vippone è rimasto all’interno della casa del GF Vip per circa 4 mesi, conoscendo lo stipendio settimanale ed i bonus della prima serata, l’uomo attualmente potrebbe possedere circa 240.000€. Senza contare ovviamente la sua permanenza attuale, la quale è ancora incerta.