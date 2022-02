UeD, la notizia che nessuno si aspettava: dopo anni “È rimasta incinta” | FOTO

Grande volto famoso di UeD annuncia la splendida notizia dopo davvero molti anni lasciando praticamente tutti a bocca aperta. Ecco di chi si tratta: tutti i dettagli a riguardo.

Alcune settimane fa si è scatenato un rumor che ha fatto insospettire molti volti famosi ed ovviamente tutto il pubblico. Come ben saprete sono innumerevoli i volti che, partecipando al famosissimo programma di Maria De Filippi, ne escono vincitori. Il reale scopo di Uomini e Donne è proprio aiutare tutti coloro che lo desiderano a trovare la propria anima gemella così da poterci condividere una vita intera. Anche se queste delle volte non accade, se il percorso percorso è ricco di colpi di scena, esiste una buona probabilità che si aprano comunque le porte del successo.

Sono numerose le coppie felice che terminano il percorso insieme ed escono dallo studio trionfanti. Successivamente però bisogna fare i conti la vita vera e questo di certo non facilita le cose. Potremmo farvi molti esempi a riguardo, insomma, la scelta fatta nelle studio di Maria in realtà è solo l’inizio di un qualcosa che ha bisogno di cure. Purtroppo però alcuni non lo capiscono o semplicemente non si trovano bene con le diverse sfaccettature caratteriali. Per questo motivo infatti decidono di voltare completamente pagina senza più voltarsi indietro.

Dopo anni da UeD arriva finalmente la fantastica notizia: di chi si tratta

Come vi abbiamo già anticipato sono innumerevoli le coppie che decidono di lasciarsi tutto alle spalle nonostante le varie situazioni affrontate insieme ed al loro percorso. Delle volte però, la decisone di cambiare completamente vita può in qualche modo risultare la scelta più importante della propria vita. Nelle ultime ore, un ragazzo che ha deciso di cambiare i suoi piani dopo aver partecipato a Uomini e Donne come tronista, ha avuto la conferma della sua scelta.

Stiamo parlando di Fabio Colloricchio, il quale ha da poco annunciato con la sua attuale fidanzata una splendida notizia. Violeta Mangrinyan ha comunicato all’ex tronista che dopo anni di relazione, presto entrambi diventeranno genitori di un meraviglioso figlio. Ancora è impossibile conoscere il sesso del bambino, poiché la donna è ancora al terzo mese di gravidanza. I due però appaiono estremamente felici della notizia.

Hanno deciso di comunicarlo anche a tutti coloro che li seguono e li supportano da anni, postando così uno scatto che li ritrae con in mano l’ecografia ed i risultati del test. Questa sarà sicuramente una nuova avventura che stravolgerà completamente le loro vite.