Saman Abbas, arrestato in Spagna il cugino latitante Nomanhulaq Nomanhulaq

Il cugino di Saman Abbas è accusato di sequestro di persona, omicidio e occultamento di cadavere.

Trasferito in carcere in Spagna, nelle prossime ore potrebbe essere avviata la procedura di estradizione in Italia. Ancora latitanti i genitori della 18enne pakistana.

La scomparsa di Saman e i risultati sui resti trovati nel canale

È dal 30 aprile dello scorso anno che di Saman Abbas, 18enne di origini pakistane, ma residente a Novellara, piccolo comune in provincia di Reggio Emilia, non si hanno più notizie.

Qualche mese prima della scomparsa, la ragazza si era rivolta a un centro di accoglienza, perché minacciata dai suoi familiari, che volevano costringerla a un matrimonio combinato con un cugino che vive in Pakistan.

Al compimento del suo 18esimo anno, aveva deciso di tornare dai suoi familiari, forse convinta di poterli far desistere dal loro intento; ma le sue parole non saranno bastate e Saman è scomparsa nel nulla qualche settimana dopo il suo rientro a casa.

Fino a oggi non si è avuta ancora nessuna notizia della ragazza. Gli inquirenti suppongono che sia stata uccisa dai suoi familiari, che ne avrebbero poi occultato il cadavere.

Lo scorso settembre sono state ritrovate delle ossa in un canale vicino a Novellara, durante un pattugliamento di Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Gli accertamenti effettuati dal laboratorio di Medicina Legale di Modena hanno confermato che i reperti appartengono a un animale, e non sono di origine umana.

Arrestato il cugino latitante: genitori ancora in fuga

Qualche ora fa, in un appartamento della periferia di Barcellona, è stato arrestato un altro familiare di Saman Abbas.

Si tratta del cugino Nomanhulaq Nomahulaq. Il giovane, come altri 4 familiari, è accusato di sequestro di persona, omicidio e occultamento di cadavere.

Trasferito in carcere in Spagna, Nomanhulaq è ora in attesa dell’avvio delle procedure per l’estradizione in Italia.

#Saman arrestato in Spagna un terzo cugino che latitante e coinvolto nell’omicidio della 18enne pachistana scomparsa a Novellara il 30 aprile 2021. E’ la terza persona arrestata nell’ambito delle indagini sulla morte di Saman Abbas.#TgLa7 #14febbraio https://t.co/8iVAmSYMRP — Tg La7 (@TgLa7) February 14, 2022

Il 22 settembre scorso, dopo 5 mesi di latitanza, è stato arrestato a Parigi Danish Hasnain, zio di Saman.

Il 20 gennaio scorso il 34enne pakistano è giunto in Italia e trasferito nel carcere di Bologna. Nessuna notizia, al momento, dei genitori di Saman Abbas, che sono tuttora latitanti.

A carico di Nomanhulaq, dello zio Danish Hasnain e di un altro cugino di Saman c’è un video del 29 aprile scorso, registrato da una telecamera di sorveglianza, che ritrae i 3 mentre escono da un casolare con attrezzi da lavoro.

L’ipotesi di chi indaga sulla scomparsa di Saman Abbas è che i tre stessero andando a scavare la fossa in cui seppellire il corpo della ragazza, scomparsa esattamente 24 ore dopo quelle riprese.