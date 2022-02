Michelle Hunziker, dopo 20 anni li rivedremo finalmente insieme: “Le cose belle vanno salvate”

La famosissima showgirl Michelle Hunziker sconvolge tutti e dopo ben 20 anni trona da lui. Ecco di chi si tratta e tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete in questi ultimi giorni la donna si ritrova particolarmente sotto i riflettori per via della sua storia d’amore con Tomaso Trussardi. I due infatti, nonostante gli innumerevoli anni trascorsi insieme a condividere la propria quotidianità, hanno deciso di separarsi definitivamente. Ovviamente tenteranno in ogni modo di poter vantare un buon rapporto così da non influenzare negativamente la crescita dei figli. Nonostante le buone intenzioni però i due orami si ritrovano palesemente su binari separati.

Nelle ultime settimane, nonostante l’allontanamento definitivo dall’ormai ex marito Tomaso, quest’ultimo ha deciso di prendere posizione. Non tutti ne sono a conoscenza ma, dopo che la notizia ha iniziato a raggiungere un numero di persone sconsiderato, la showgirl ha iniziato a ricevere un’infinità di messaggi. Fra le persone che hanno decido di spendere un minuto per poterle stare accanto dimostrandole il loro affetto nei suoi confronti, vi è perfino un suo ex storico. Inutile dirlo, Tomaso ha prontamente perso la testa e gli ha prontamente chiesto di rimanere al suo posto. Fra i due, la giovane showgirl, è rimasta in silenzio non facendosi scalfire da alcuna affermazione.

Michelle Hunziker: tornano insieme dopo innumerevoli anni

Il famoso mittente del messaggio a quanto pare è proprio l’ex storico della donna, ovvero Eros Ramazzotti. L’ormai ex Tomaso Trussardi però non ha incassato molto bene il colpo ed ha infatti chiesto al cantante di far da parte ed occupare solo ed esclusivamente il suo posto lontano da lei. La storia però a quanto pare si infittisce.

La famosa showgirl è stata ospite nell’ultima puntata di Verissimo, ovvero il programma condotto da Silvia Toffanin. Quest’ultima, dopo le varie domande a lei poste, le ha chiesto dello speciale Hunziker.

La donna inizialmente si è limitata a raccontare cosa verrà trattato nello speciale, quali sono i reali temi e solo successivamente ha fatto trapelare qualche nome. Tra questi vi è ad esempio quello di Maria De Filippi, lasciandola parlare però e stuzzicandola a dovere, Silvia Toffanin è riuscita a far trapelare la verità.

Eros Ramazzotti avrà un ruolo molto importante e mai la donna si sarebbe aspettata una sua completa partecipazione. Lei stessa non si sarebbe mai aspettata una conferma da lui, eppure dopo ben 20 anni, i due tornano vicini a condividere la propria quotidianità.

“Tutto avrei pensato nella mia vita fuorché lui accettasse l’invito. [..] È una cosa veramente speciale anche perché si chiude un cerchio. Anche a dimostrare che le cose belle vanno salvate.”

Queste sono le parole della showgirl confermando la partecipazione dell’ex Eros Ramazzotti. Silvia Toffanin completamente a bocca aperta ed entusiasta per l’incredibile notizia.