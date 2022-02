“Ma è scema vera?” Maria De Filippi brutalizzata in diretta | Mai nessuno si era permesso di dirlo

La famosissima conduttrice Maria De Filippi letteralmente brutalizzata in diretta televisiva e nel suo programma. Il pubblico completamente senza parole: cosa è successo.

La donna ha da sempre dimostrato di meritarsi tutto il sostegno del pubblico, da sempre infatti acclamata per via del suo carattere unico ed inimitabile. Nonostante la grande notorietà la conduttrice ha da sempre preferito lavorare a stretto contatto con il pubblico, creando per loro perfino dei vai programmi televisivi a cui poter partecipare. Attualmente infatti è impegnata nella conduzione di ben 3 programmi televisivi, ideati e realizzati direttamente da lei. Il suo principale scopo infatti è l’inclusione, tutti coloro che lo desiderano possono prendervi parte. Ovviamente ognuno ha il proprio format da seguire.

Ad Amici ad esempio vi possono prendere parte solo i giovani talenti che sperano vivamente di portare avanti una carriera artistica. Non per caso vi sono ben due categorie all’interno della scuola, ovvero categoria canto e categoria ballo. A Uomini e Donne invece la situazione cambia completamente, chi decide di far parte del cast in realtà è in cerca dell’amore della sua vita e spera di poterlo trovare proprio nello studio della conduttrice. L’ultimo programma da lei condotto attualmente è proprio C’è Posta per Te, lo scopo in realtà non è molto differente dagli altri programma, il suo principale obbiettivo però è quello di riavvicinare persone che nel tempo si sono allontanate.

Maria De Filippi brutalizzata nel suo stesso programma: tutta la verità a riguardo

Come ben saprete C’è Posta per te va in onda ogni sabato in prima serata. Grazie alla compagnia della conduttrice molte persone riescono a riallacciare i rapporti persi con il passare del tempo. La donna infatti si impegna notevolmente per far sì che le cose vadano per il verso giusto. Come in ogni puntata, anche la scorsa prima serata ha dato il benvenuto ad un ospite speciale. Quest’ultimo ha letteralmente conquistato il pubblico e vanta infatti di una notorietà inimmaginabile.

L’ospite in questione è proprio Luciana Littizzetto, la quale ha deciso di sdrammatizzare sulla situazione creatasi. Ha poi coinvolto la stessa conduttrice nelle argomentazioni trattate, come ad esempio per la memoria. A quanto pare, secondo la Littizzetto, la conduttrice non vanta di un’eccezionale memoria.

La donna infatti non ricorda nemmeno il suo numero di telefono, cosa del tutto normale per la conduttrice e completamente sconvolgente per la Littizzetto. Al che Luciana si è permessa di stuzzicare la conduttrice dicendo: –“Ma è scema vero?”-.

Luciana a Maria De Filippi 🤣🤣 pic.twitter.com/hCcMHpZXpJ — Gossip2022 (@Gossip20221) February 13, 2022

Sentendo queste sue parole Maria è rimasta completamente sconvolta, successivamente però ha capito l’ironia ed è scoppiata in una fragorosa risata. Le due sono grandi amiche e di certo non sarà questa semplice frase a spezzare il loro legame.