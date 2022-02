Glicemia, se bevi questa quantità di acqua avrai grandi benefici

Quando i valori della glicemia superano una certa misurazione occorre fare attenzione, le cause possono essere diverse, tuttavia sembra che bere l’acqua possa aiutare.

La glicemia altro non è che il livello di glucosio che circola nel nostro apparato circolatorio.

Glicemia

Si tratta di un aspetto basilare in quanto è il “nutriente principe” per ogni cellula che lo preleva. Inoltre è anche il composto organico che troviamo con più facilità in natura.

Proprio perché presente in natura, una parte di glicemia viene assunta dal nostro organismo attraverso l’alimentazione. Riuscendo ad mantenere il livello di glicemia contenuto, attraverso una sana alimentazione, manteniamo i sui livelli stabili. Ma non solo con i cibi giusti, anche assumendo molta acqua. E per questo esiste un motivo, vediamo quale.

Bere acqua aiuta quando è alta

Bere una quantità sufficiente di acqua può aiutarvi a conservare i vostri livelli di zucchero nel sangue entro limiti sani. Non solo si previene la disidratazione, ma si possono anche aiutare i reni a espellere gli zuccheri in eccesso attraverso l’urina.

Quando siamo in presenza di un organismo in salute, questo è in grado di avere sotto controllo il glucosio nel sangue mediante gli ipoglicemizzanti.

Questi sono in grado di ridurre la quantità di glucosio il più noto è l’insulina. Tuttavia quando siamo in presenza di una persona con alti livelli di glicemia, rispetto al normale, questa condizione prende il nome di iperglicemia, ovvero la principale condizione di chi soffre di diabete di tipo 2.

In questo caso la persona non è più ingrado di produrre quelle sostanze ipoglicemizzanti che regolano i livelli di glucosio nel sangue.

Si è detto più volte come l’alimentazione giochi un ruolo fondamentale in grado di aiutare a contrastare questa condizione, tuttavia lo è anche avere una corretta idratazione.

Quando si hanno troppi zuccheri nel sangue, si parla di oltre i 180 mg/dl, questi possono creare disidratazione. Per questo viene consigliato di assumere non meno di due litri di acqua al giorno.

Ma non solo, non serve attaccarsi ad una bottiglia in un unica soluzione, meglio dividere il reintegro dell’acqua assumendone 250 ml al mattino, appena svegli e farne seguire altri 250 ml prima dei pasti principali.

La parte restante si potrà bere per tutto il giorno fino alle 20.30, questo perché bere oltre quest’ora potrebbe portare ad una frequente minzione notturna, che interrompe il sonno.

Poiché il glucosio viene espulso con l’urina, nel caso di glicemia elevata può essere d’aiuto bere dell’acqua che contenga magnesio. Si tratta di un minerale capace di regolarizzare i livelli di glucosio nell’organismo, questo perché e in questa tipologie di acque, la sua presenza supera i 50 ml per litro.