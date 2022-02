La maestra Alessandra Celentano afferma apertamente e pubblicamente che, a suo dire, tra Francesca Tocca ed il giovane ballerino di Amici c’è il fuoco vero. Todaro senza parole.

Come ben saprete, questi ultimi giorni sono particolarmente stressanti per tutti i giovani allievi che sono riusciti ad arrivare a questo punto. A breve infatti inizierà il serale ed i ragazzi dovranno affrontare innumerevoli sfide. Prima di avere la conferma di potervi accedere, i ragazzi si dovranno scontrare l’un l’altra così da contendersi la prestigiosa maglia che tanto desiderano. Alcuni di loro hanno già ottenuto il posto ed indossano già la maglia dorata. Altri invece sono ancora in bilico fra la confusione dei professori che tuttora non sanno chi potrà aggiudicarsi il famoso posto in prima serata.

A discapito dalla confusione, tutti i presenti hanno lavorato molto per poter arrivare a questo punto, purtroppo però, alcuni hanno dovuto abbandonare la casetta ancora prima di potersi sfidare poiché non reputati idonei. Uno di loro in particolare però è stato costretto ad abbandonare il talent per via di un infortunio, ovvero Mattia. Per poter colmare i vuoti lasciati dai vecchi volti, i professori hanno deciso di dare una possibilità ad altri talenti. Questi ultimi però dovranno faticare il doppio per potersi aggiudicare la maglia, come è giusto che sia.

Alessandra Celentano ed il fuoco della passione fra Francesca Tocca ed un ballerino di Amici

Nelle ultime settimane è entrato a far parte del cast del programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi. Un giovane volto che ha completamente incantato tutti i maestri ed il pubblico da casa. Il suo talento gli ha permesso di far parte di questa grande famiglia.

Lui si chiama Leonardo e nell’ultima puntata si è dovuto esibire per potersi riconfermare la maglia del serale. La sua performance ha davvero stupito i suoi compagni, i quali hanno capito fin da subito di avere a che fare con un vero e proprio talento.

Nella scorsa puntata il ballerino ha deciso di esibirsi con un passo a due con la famosissima ballerina professionista Francesca tocca, la quale è una bellissima donna dotata di un talento inestimabile. Come ben saprete lei ha il cuore impegnato dal suo unico amore, ovvero Raimondo Todaro. Durante l’esibizione però i due hanno fatto scintille, apparivano davvero in sintonia e completamente spensierati.

Vedendo questo la maestra ha espresso chiaramente la sua approvazione, ha infatti dichiarato che secondo lei i due hanno il fuoco della passione quando danzano insieme.